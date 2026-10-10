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Noże, maczety, siekiery. U 14-latka odkryto prawdziwy arsenał

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 października (17:52)

Policjanci z Garwolina zabezpieczyli broń należącą do 14-letniego chłopca, który zamieszczał w internecie niepokojące treści. Informację przekazała w sobotę na platformie X mazowiecka policja. Na opublikowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu zdjęciu widać m.in. siekiery, noże oraz maczety. Nastolatek został zatrzymany.

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Noże, maczety, siekiery. U 14-latka odkryto prawdziwy arsenał
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

„Nieletni został zatrzymany i odpowie za wywołanie fałszywego alarmu” — poinformowała policja. Sąd rodzinny zdecydował, że chłopiec zostanie umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Zobacz wpis na X

„Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że także za swoje zachowania w sieci ponoszą odpowiedzialność” - podkreśliła we wpisie policja.

Kontrole w szkołach w całym kraju

W sobotę rano policja podała, że w całej Polsce prowadzone są działania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych.

Do godziny 6 funkcjonariusze odnotowali 231 zdarzeń związanych z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Skontrolowano dotąd prawie 50 tys. placówek, a 76 osób zostało zatrzymanych.

Akcja ma związek między innymi z atakami, do których w ostatnich dniach doszło w szkołach na Mazowszu.

Tragiczne zdarzenia na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby. Wśród poszkodowanych była 37-letnia pracownica szkoły, która zmarła.

Dzień wcześniej, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał przy sobie także plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym.

Policjanci zapobiegli również prawdopodobnemu atakowi w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt.

Dodatkowe patrole i atak w Warszawie

W piątek mazowieckie szkoły oraz przedszkola zostały objęte dodatkowymi patrolami policji, wspieranej przez straże miejskie. Podkom. Iwona Kijowska z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji przekazała w rozmowie z PAP, że od poniedziałku patrole wrócą do szkół i pozostaną tam do odwołania.

W sobotę około południa doszło również do ataku w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. 

Do szpitala trafiła ranna 17-latka, natomiast dwie pozostałe poszkodowane — w wieku 17 i 24 lat — doznały niegroźnych obrażeń.

Komenda Stołeczna Policji zaznaczyła, że na tym etapie nie łączy warszawskiego ataku z pozostałymi zdarzeniami.


Źródło: RMF24/PAP

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