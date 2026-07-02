RMF24

Węgry odebrały status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikoski. Jak zaznaczył, Budapeszt unieważnił także ich dokumenty podróży.

Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze

Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze / RMF FM

„Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro” - napisał na platformie X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jak zaznaczył, Budapeszt unieważnił także ich dokumenty podróży.

„Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą” - dodał szef polskiego MSZ.