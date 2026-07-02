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Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (17:47)

Węgry odebrały status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikoski. Jak zaznaczył, Budapeszt unieważnił także ich dokumenty podróży.

Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze
Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze /RMF FM

„Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro” - napisał na platformie X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jak zaznaczył, Budapeszt unieważnił także ich dokumenty podróży.

„Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą” - dodał szef polskiego MSZ.

Tagi: Zbigniew Ziobro Węgry Marcin Romanowski

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