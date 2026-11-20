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Amerykańska armia zmaga się z poważnymi niedoborami kluczowej amunicji, co potwierdza najnowszy raport Government Accountability Office. Wojna z Iranem, wsparcie dla Ukrainy i operacje na Bliskim Wschodzie doprowadziły do niebezpiecznego uszczuplenia arsenałów. Raport wskazuje także na problem Pentagonu z zarządzaniem zapasami.

Opublikowany ostatnio raport Government Accountability Office (GAO) rzuca nowe światło na kondycję amerykańskich zapasów wojskowych. Kontrolerzy Kongresu USA alarmują: kluczowe rodzaje amunicji, w tym pociski manewrujące Tomahawk oraz przechwytujące Patriot, są na wyczerpaniu.

GAO podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o szybkie tempo zużycia amunicji na frontach. Równie poważnym wyzwaniem okazuje się brak kompleksowego planu odbudowy arsenałów oraz rozproszenie kompetencji w Departamencie Obrony. Według raportu, obecny system zarządzania zapasami jest niewydolny i wymaga natychmiastowych reform.

Pentagon pod presją

Eksperci GAO wskazują, że Pentagon nie posiada ogólnodepartamentalnego planu odbudowy zapasów. Kompetencje w zakresie zarządzania amunicją są rozproszone pomiędzy różne jednostki, co utrudnia skuteczne reagowanie na kryzysowe sytuacje. Kontrolerzy zalecają opracowanie jednolitej strategii, powołanie wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za odbudowę zapasów oraz przyznanie jej szerokich uprawnień decyzyjnych.

Raport podkreśla również konieczność regularnej weryfikacji danych dotyczących stanu arsenałów. Obecnie informacje te są niepełne lub nieaktualne, co uniemożliwia skuteczne planowanie i reagowanie na zmieniające się potrzeby militarne.

Zapewnienia Białego Domu

Chociaż raport GAO nie ujawnia dokładnych liczb dotyczących pozostałych zapasów amunicji – Pentagon uznał je za niejawne lub wrażliwe – niepokój budzą doniesienia o konieczności ponownego wykorzystania nawet przeterminowanych pocisków Tomahawk. Pełniący obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hung Cao przyznał, że marynarka wojenna sięga po pociski, które wcześniej zostały wycofane z użytku, po ich ponownej ocenie i dopuszczeniu do służby.

W odpowiedzi na publikację raportu rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly zapewniła, że Stany Zjednoczone dysponują wystarczającymi zapasami, by realizować wszystkie strategiczne cele prezydenta. Jednak brak szczegółowych danych oraz rosnąca presja na amerykańskie arsenały budzą poważne wątpliwości wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Problemy z zapasami amunicji narastały już od 2022 roku, kiedy to USA rozpoczęły szeroko zakrojone dostawy sprzętu wojskowego i amunicji dla Ukrainy. Kolejne operacje wojskowe, m.in. w Jemenie oraz bezpośredni konflikt z Iranem, jeszcze bardziej uszczupliły rezerwy amerykańskiej armii.

GAO wskazuje na inne problemy

Wraz z raportem dotyczącym amunicji, GAO opublikowało także analizy dotyczące innych obszarów funkcjonowania administracji federalnej. Audytorzy zwrócili uwagę na 45 miliardów dolarów przeznaczonych na rozbudowę systemu detencji migrantów orzez administrację Donalda Trumpa, wskazując na brak efektywnej oceny wydatkowanych środków.

Kolejne raporty ujawniają luki w cyberbezpieczeństwie sektora rolno-spożywczego oraz możliwości ograniczenia kosztów utrzymania federalnych nieruchomości poprzez konsolidację niewykorzystywanych powierzchni biurowych.