RMF24

„Prezydent powiedział mi, że nie zobaczymy się na opłatku przed świętami, ale że prześle serdeczne życzenia do mnie i do mojej rodziny” - ujawnił w piątek premier Donald Tusk, pytany, o czym rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim podczas powołania Andrzeja Domańskiego na wiceministra i Agnieszki Bartol na ministrę funduszy i polityki regionalnej.

Premier Donald Tusk kilka dni temu zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na spotkanie opłatkowe do swojego domu w Sopocie. „Panie prezydencie, tak od serca chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy” - powiedział premier Donald Tusk podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie.

O reakcję głowy państwa został zapytany w piątek podczas konferencji prasowej po powołaniu Andrzeja Domańskiego i Agnieszki Bartol. Jak powiedział, prezydent Nawrocki nie przyjął zaproszenia.

„Prezydent powiedział, że nie zobaczymy się na opłatku przed świętami, ale że prześle serdeczne życzenia do mnie i do mojej rodziny” - mogliśmy usłyszeć.

Premier podkreślił jednak, że w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa naszego kraju współpracuje z prezydentem Nawrockim i tutaj „wszystko wygląda tak, jak powinno”.

Będziemy się spierać o różne rzeczy, nie zgadzam się z prezydentem w większości spraw domowych, ale w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa musimy działać razem i działamy razem. Tak będzie również w przyszłości. Nie powiem złego słowa w tej sprawie ani na prezydenta, ani na jego ludzi. Wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać - podkreślił.

Karol Nawrocki, Donald Tusk, fot. M. Parady / East News