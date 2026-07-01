RMF24

Warszawski sąd okręgowy zdecydował o odrzuceniu zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości.

Prokurator Piotr Woźniak, który prowadzi śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości, powiedział dziennikarzom przed posiedzeniem, że „przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania nie ustały”. Jego zdaniem pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych można nazwać ukrywaniem się.

Po 20 minutach posiedzenia jeden z obrońców Ziobry - mecenas Bartosz Lewandowski - przekazał, że złożył wniosek o wyłączenie jednej z trojga sędziów rozpoznających sprawę – Anny Szymachy-Zwolińskiej.

Jest motywowany faktem, że pani sędzia była członkiem składu orzekającego rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego – podał. W jego ocenie „mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy; uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania, a tym samym, zgodnie z orzecznictwem, dość konsekwentnym (...) w tej sprawie zaistniały podstawy do jej wyłączenia”.

Obrońca polityka Prawa i Sprawiedliwości powtórzył także, że w tej sprawie „areszt jest niecelowy, bo Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą pozbawioną w tej sprawie wolności, nie ma też mowy w jego przypadku o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych”.

Były też inne wnioski o wyłączenie sędziów. Rozpoznano je równolegle w środę - nie zostały uwzględnione. Sąd nie uwzględnił też innych wniosków obrony, w tym np. o zawieszenie sprawy.

Dzisiejsza decyzja sprawia że postanowienie o areszcie jest prawomocne i otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych.

Zbigniew Ziobro pod lupą prokuratury

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według śledczych Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 5 lutego uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. Wtedy były szef resortu sprawiedliwości przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana.

10 maja, już po przegranych przez Orbana wyborach, Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.