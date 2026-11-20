„Komisja uznała, że Polska w zadowalający sposób zrealizowała 76 z 77 kamieni milowych i celów" - przekazano w komunikacie.
By KE mogła przelać Polsce 12,7 mld euro, pozytywną opinię muszą jeszcze wydać przedstawiciele państw członkowskich. Mają na to miesiąc.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na portalu X wskazało, że kolejna transza z KPO zostanie zainwestowana „w bezpieczeństwo, czystą energię, nowe miejsca w żłobkach, modernizację szkół, lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną, nowoczesny, niskoemisyjny transport publiczny, szybki internet”.
Inwestycje z KPO to motor polskiego wzrostu gospodarczego - nasz kraj jest liderem rozwoju - podkreślił resort.
Całkowity budżet KPO dla Polski wynosi 54,71 mld euro (ok. 232 mld zł), z czego 25,27 mld euro (ok. 107 mld zł) to bezzwrotne dotacje, a 29,44 mld euro (ok. 125 mld zł) stanowią preferencyjne pożyczki. Do tej pory Polska otrzymała około 42 mld euro (182 mld zł).