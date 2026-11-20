RMF24

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Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce ostatniej transzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 12,7 mld euro (54 mld zł). Ta płatność ma trafić do Polski do końca tego roku.

„Komisja uznała, że Polska w zadowalający sposób zrealizowała 76 z 77 kamieni milowych i celów" - przekazano w komunikacie.

By KE mogła przelać Polsce 12,7 mld euro, pozytywną opinię muszą jeszcze wydać przedstawiciele państw członkowskich. Mają na to miesiąc.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na portalu X wskazało, że kolejna transza z KPO zostanie zainwestowana „w bezpieczeństwo, czystą energię, nowe miejsca w żłobkach, modernizację szkół, lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną, nowoczesny, niskoemisyjny transport publiczny, szybki internet”.

Inwestycje z KPO to motor polskiego wzrostu gospodarczego - nasz kraj jest liderem rozwoju - podkreślił resort.

Całkowity budżet KPO dla Polski wynosi 54,71 mld euro (ok. 232 mld zł), z czego 25,27 mld euro (ok. 107 mld zł) to bezzwrotne dotacje, a 29,44 mld euro (ok. 125 mld zł) stanowią preferencyjne pożyczki. Do tej pory Polska otrzymała około 42 mld euro (182 mld zł).