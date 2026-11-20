RMF24

Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi. Nie wygląda to na przypadek. Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób sprawę obiektów, które spadły w piątek we wschodniej Polsce.

Premier poinformował na konferencji prasowej o rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i „wymianie uwag z grupą liderów europejskich”.

Tusk: To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji

Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - powiedział szef rządu.

Dodał, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO.

Nie wygląda to na przypadek - podkreślił Tusk.

Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - stwierdził premier.

Podkreślił, że od wczesnych godzin porannych jest w stałym kontakcie z wojskiem, MON, MSWiA i wszystkimi służbami. Będziemy państwa informować o wszystkich działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów - zapewnił Tusk.

Rakieta Ch-101. Co wiemy o rosyjskim pocisku, który spadł w Polsce? Rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 – to właśnie dwa pociski tego typu najprawdopodobniej spadły w piątek rano na wschodzie Polski. W trakcie konferencji prasowej mówili o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny…

Szef NATO w sobotę w Warszawie

Premier poinformował, że w sobotę sekretarz generalny NATO Mark Rutte będzie w Warszawie. Dodał, że będzie to okazja, by móc poznać intencje dowództwa NATO po kolejnej rosyjskiej prowokacji.

Podczas konferencji prasowej premier powiedział, że rozmawiał w piątek z sekretarzem generalnym NATO w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy reagowali. I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania i wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji – zwrócił się do przedstawicieli mediów szef rządu.

Rosyjskie obiekty w Polsce

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że w piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i trzy rosyjskie obiekty (dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy) spadły na terenie Polski - chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz.

W przypadku Nowego Lipowca mamy do czynienia z rakietą Ch-101. Rakieta spadła też w Rudniku nad Sanem, w Mołodyczu - najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym.