Premier poinformował na konferencji prasowej o rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i „wymianie uwag z grupą liderów europejskich”.
Tusk: To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji
Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - powiedział szef rządu.
Dodał, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO.
Nie wygląda to na przypadek - podkreślił Tusk.
Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - stwierdził premier.
Podkreślił, że od wczesnych godzin porannych jest w stałym kontakcie z wojskiem, MON, MSWiA i wszystkimi służbami. Będziemy państwa informować o wszystkich działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów - zapewnił Tusk.
Szef NATO w sobotę w Warszawie
Premier poinformował, że w sobotę sekretarz generalny NATO Mark Rutte będzie w Warszawie. Dodał, że będzie to okazja, by móc poznać intencje dowództwa NATO po kolejnej rosyjskiej prowokacji.
Podczas konferencji prasowej premier powiedział, że rozmawiał w piątek z sekretarzem generalnym NATO w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy reagowali. I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania i wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji – zwrócił się do przedstawicieli mediów szef rządu.
Rosyjskie obiekty w Polsce
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że w piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i trzy rosyjskie obiekty (dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy) spadły na terenie Polski - chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz.
W przypadku Nowego Lipowca mamy do czynienia z rakietą Ch-101. Rakieta spadła też w Rudniku nad Sanem, w Mołodyczu - najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym.