RMF24

Pogoda późnojesienna z pierwszymi akcentami zimy - tak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opisuje to, co przyniesie weekend. Trzeba się przygotować na deszcz i deszcz ze śniegiem, a także nocne przymrozki.

W piątek na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 5 do 11 stopni. Stopniowo od północnego-zachodu napływać będzie coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie.

W nocy w południowej połowie kraju oraz na Wybrzeżu prognozowane jest zachmurzenie duże, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju i na wybrzeżu, prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Na południu suma opadów do około 10 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 na północnym wschodzie, około -1 w centrum, na zachodzie i na obszarach podgórskich, do 3 na południowym wschodzie kraju i nad morzem.

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy i w rejonach podgórskich także śniegu. W pasie nadmorskim możliwe są burze i opady krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 3 do 6 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz miejscami na wschodzie i południu - około 2 stopni.

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy kraju oraz w górach również śniegu. Temperatura minimalna ma wynieść od 0 do 4 stopni. Chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie kraju i w kotlinach karpackich - około -2 stopni.

W niedzielę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Znów trzeba sie przygotować na przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Na północy i wschodzie kraju możliwy jest przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5-8 cm.

Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na północnym wschodzie, 3-4 na przeważającym obszarze kraju do 6 na południu.

Wiatr będzie na ogół umiarkowany. Lokalnie w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.