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Brytyjski okręt podwodny HMS Vengeance powrócił do bazy w Szkocji po rekordowej, 217-dniowej misji pod wodą. Załoga przez blisko siedem miesięcy była całkowicie odcięta od świata zewnętrznego. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dowód siły brytyjskiej marynarki wojennej, coraz więcej głosów wskazuje, że rekordowe patrole są symptomem poważnych problemów trapiących flotę atomowych okrętów podwodnych Wielkiej Brytanii.

HMS Vengeance, jeden z czterech brytyjskich okrętów podwodnych klasy Vanguard, pobił poprzedni rekord długości patrolu, ustanowiony zaledwie kilka miesięcy wcześniej przez bliźniaczy okręt HMS Vanguard (205 dni). Jednak zamiast dumy z osiągnięcia, eksperci biją na alarm. Wskazują, że coraz dłuższe misje nie są efektem zwiększonej efektywności, a raczej konsekwencją narastających opóźnień w pracach konserwacyjnych i modernizacyjnych starzejącej się floty.

Według specjalistów, okręty klasy Vanguard były projektowane z myślą o patrolach trwających około trzech miesięcy. Już taki okres uznawano za ekstremalnie długi, biorąc pod uwagę warunki życia na pokładzie. Dziś misje trwające ponad 200 dni stają się nową normą, co budzi poważne obawy o kondycję zarówno sprzętu, jak i załogi.

Eksperci podkreślają, że zarówno sprzęt, jak i ludzie pracują na granicy wytrzymałości. Wydłużanie misji zwiększa ryzyko awarii technicznych oraz pogłębia problemy psychologiczne załóg.

Życie w „metalowej puszce”

Okręty klasy Vanguard, w tym HMS Vengeance, mogą zabrać na pokład około 140 członków załogi. Podczas rekordowych patroli muszą oni funkcjonować w wyjątkowo trudnych warunkach. Ograniczona przestrzeń wymusza magazynowanie zapasów żywności i innych niezbędnych produktów w każdym możliwym zakamarku okrętu – nawet w korytarzach i przejściach.

Załoga przez wiele miesięcy żyje w całkowitej izolacji, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Komunikacja z rodzinami ogranicza się do tzw. „Familygramów” – krótkich, 120-wyrazowych wiadomości, które są cenzurowane przez dowództwo. Marynarze nie mają możliwości odpowiedzi, a wszelkie niepokojące wieści są blokowane, by nie wpływać negatywnie na morale i wydajność załogi.

Służba na atomowych okrętach podwodnych uznawana jest za jedną z najbardziej wymagających psychicznie w całej Royal Navy. Wielomiesięczna izolacja, brak światła dziennego, ograniczony kontakt z bliskimi i ciągłe poczucie zagrożenia sprawiają, że nawet najbardziej doświadczeni marynarze są narażeni na ogromny stres.

W ostatnich latach brytyjska flota podwodna była również przedmiotem kontrowersji związanych z przypadkami molestowania i dyskryminacji. W 2022 roku Sophie Brook, jedna z pierwszych kobiet w załodze okrętu podwodnego, ujawniła przypadki ciągłego nękania seksualnego. Jej relacja wywołała lawinę podobnych doniesień, a w 2024 roku ówczesny szef Royal Navy oficjalnie przeprosił za „nietolerowalny poziom mizoginii” w służbie podwodnej.

Starzejąca się flota

HMS Vengeance został zwodowany w 1998 roku i jest jednym z czterech okrętów klasy Vanguard, które stanowią trzon brytyjskiej strategii odstraszania nuklearnego. Każdy z nich uzbrojony jest w 16 wyrzutni pocisków balistycznych Trident, zdolnych do przenoszenia wielu głowic jądrowych i rażenia niezależnych celów.

Zgodnie z polityką „ciągłego odstraszania na morzu”, przynajmniej jeden okręt z bronią atomową nieprzerwanie patroluje światowe oceany. Jednak coraz dłuższe misje są efektem opóźnień w pracach konserwacyjnych i modernizacyjnych pozostałych jednostek. Brytyjski rząd tłumaczy to cięciami budżetowymi, które spowolniły prace w stoczniach.

Okręty klasy Vanguard miały służyć około 25 lat, jednak z powodu opóźnień we wprowadzaniu nowej generacji – klasy Dreadnought – ich czas eksploatacji wydłużono do około 40 lat. Pierwszy z nowych okrętów, HMS Dreadnought, ma wejść do służby dopiero w 2032 roku.