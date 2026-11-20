RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rosyjska fregata „Nieustraszymyj”, która według mediów eskortowała tankowce tzw. floty cieni w pobliżu brytyjskiego wybrzeża, miała zderzyć się z rosyjską jednostką zaopatrzeniową podczas uzupełniania zapasów na Morzu Północnym. Oba okręty doznały uszkodzeń – podał portal The Insider, powołując się na źródła NATO cytowane przez „Daily Mail”.

Według projektu OSINT Russian Forces Spotter mogła nią być rosyjska jednostka zaopatrzeniowa „Walentin Rykow”.

Statek miał zmierzać w październiku w kierunku fregaty Nieustraszymyj, by przeprowadzić operację tankowania. Jak wcześniej informował „The Telegraph”, „Walentin Rykow” opuścił Bałtyk i skierował się w okolice morskiej farmy wiatrowej Galloper u wschodnich wybrzeży Anglii.

The Insider przeanalizował dane platformy śledzącej ruch statków Starboard Maritime Intelligence. Według portalu Walentin Rykow płynął ze stosunkowo dużą prędkością do 20 października, gdy nagle zatrzymał się na Morzu Północnym, w pobliżu Outer Galloper.

Następnie jednostka miała zmienić kurs i wrócić na Bałtyk. 27 października „Walentin Rykow” i „Nieustraszymyj” zostały zauważone w cieśninie Wielki Bełt w Danii.

Trudne warunki na morzu

Brytyjskie źródła obronne cytowane przez „The Telegraph” przekazały, że trudne warunki pogodowe zmusiły rosyjskie jednostki do poszukiwania spokojniejszych wód u wschodnich wybrzeży Szkocji, aby przeprowadzić transfer zapasów.

22 października ich ruch miały monitorować brytyjski okręt patrolowy HMS „Tyne” oraz dron obserwacyjny MQ-9B Protector, który wystartował z bazy RAF Waddington.

Russian Forces Spotter ocenił, że ewentualne zderzenie mogło nastąpić podczas tankowania na wzburzonym morzu. Wysokie fale miały utrudniać jednostkom utrzymanie bezpiecznej odległości.

Flota cieni i problemy rosyjskiej marynarki

Źródła NATO, na które powołuje się „Daily Mail”, wskazują, że ryzyko podobnych zdarzeń zwiększają długotrwałe misje rosyjskich okrętów. Eskortowanie tankowców ogranicza możliwości prowadzenia remontów i modernizacji jednostek rosyjskiej marynarki wojennej.

Fregata Nieustraszymyj przez ponad trzy miesiące miała przebywać w pobliżu brytyjskich wybrzeży, eskortując rosyjskie tankowce tzw. floty cieni przez kanał La Manche.