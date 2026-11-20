Ponowne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty to kolejna prowokacja Moskwy – oceniło w piątek niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Berlin podkreślił, że Władimir Putin wybiera konfrontację, a nie negocjacje. RFN zadeklarowała wsparcie dla Polski jako sojusznika w NATO.
Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło podczas zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek.
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekty spadły w trzech lokalizacjach: w Mołodyczy w powiecie jarosławskim, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim.
W dwóch przypadkach mowa jest o rakietach. Trzeci obiekt był najprawdopodobniej dronem odrzutowym.