RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ponowne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty to kolejna prowokacja Moskwy – oceniło w piątek niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Berlin podkreślił, że Władimir Putin wybiera konfrontację, a nie negocjacje. RFN zadeklarowała wsparcie dla Polski jako sojusznika w NATO.

„Rosyjskie obiekty ponownie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To kolejna z serii rosyjskich prowokacji” – przekazało niemieckie MSZ we wpisie opublikowanym na portalu X.

Resort zaznaczył, że działania Rosji są sprzeczne z deklaracjami o gotowości do rozmów.

„Zamiast sygnalizować gotowość do negocjacji, Putin wysyła przeciwny sygnał – stawia na konfrontację” – podkreślono.

Berlin zapewnił również o solidarności z Warszawą. „Stoimy zdecydowanie u boku Polski, naszego sąsiada i sojusznika w NATO” – napisano.

Rakieta Ch-101. Co wiemy o rosyjskim pocisku, który spadł w Polsce? Rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 – to właśnie dwa pociski tego typu najprawdopodobniej spadły w piątek rano na wschodzie Polski. W trakcie konferencji prasowej mówili o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny…

Obiekty spadły w trzech miejscach

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło podczas zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekty spadły w trzech lokalizacjach: w Mołodyczy w powiecie jarosławskim, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim.

W dwóch przypadkach mowa jest o rakietach. Trzeci obiekt był najprawdopodobniej dronem odrzutowym.