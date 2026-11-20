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Piątkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty to nie przypadek – podkreślił w Nowej Dębie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON ostrzegł, że działania Rosji mają na celu rozbicie zachodniej solidarności i podważenie wsparcia dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz przyznał też, że Polska potrzebuje wzmocnienia swoich systemów rozpoznawczych oraz wsparcia w lotnictwie i obronie powietrznej.

Do incydentu doszło podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Koalicji Chętnych w Nowej Dębie. Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną, z czego jeden – najprawdopodobniej rakieta – spadł w Rudniku nad Sanem, zaledwie 30 kilometrów od miejsca ćwiczeń. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że „ten atak nie był przypadkowy”. Według niego to ściśle skoordynowane działanie, wymierzone w naszą odporność społeczną i współpracę międzynarodową.

Nowe informacje ws. obiektów które spadły na Polskę. Pierwsze uderzenie o godz. 6:36 „Pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zakrawają o dezinformację” – przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podczas konferencji prasowej dotyczącej działań służb podjętych w związku z uderzeniem…

Cios w zachodnią solidarność

Szef MON podczas konferencji prasowej podkreślił, że rosyjskie działania mają na celu zniszczenie współpracy państw zachodnich, które od czterech lat wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Dodał, że incydent miał na celu zniszczenie współpracy państw zachodnich, które niosą pomoc Ukrainie.

Nie możemy się temu poddać – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia polskich systemów rozpoznawczych oraz obrony powietrznej. Chciałbym, żeby zaangażowanie naszych partnerów z NATO było mocniejsze – podkreślił. Przypomniał, że polskie lotnictwo jest podrywane do akcji nawet kilkadziesiąt razy w miesiącu, a czasem kilka razy dziennie.

Potrzebujemy waszego wsparcia, waszej obecności nie tylko na ćwiczeniach, ale w realnym działaniu – zaapelował do sojuszników.

Koalicja Chętnych pokazuje siłę

W ćwiczeniach Koalicja 26.2 w Nowej Dębie biorą udział żołnierze z 11 państw, w tym z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że piątkowe wydarzenia pokazały, iż Koalicja Chętnych to nie tylko deklaracje, ale realne zdolności i gotowość do działania.