Do incydentu doszło podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Koalicji Chętnych w Nowej Dębie. Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną, z czego jeden – najprawdopodobniej rakieta – spadł w Rudniku nad Sanem, zaledwie 30 kilometrów od miejsca ćwiczeń. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że „ten atak nie był przypadkowy”. Według niego to ściśle skoordynowane działanie, wymierzone w naszą odporność społeczną i współpracę międzynarodową.
Cios w zachodnią solidarność
Szef MON podczas konferencji prasowej podkreślił, że rosyjskie działania mają na celu zniszczenie współpracy państw zachodnich, które od czterech lat wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Dodał, że incydent miał na celu zniszczenie współpracy państw zachodnich, które niosą pomoc Ukrainie.
Nie możemy się temu poddać – podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia polskich systemów rozpoznawczych oraz obrony powietrznej. Chciałbym, żeby zaangażowanie naszych partnerów z NATO było mocniejsze – podkreślił. Przypomniał, że polskie lotnictwo jest podrywane do akcji nawet kilkadziesiąt razy w miesiącu, a czasem kilka razy dziennie.
Potrzebujemy waszego wsparcia, waszej obecności nie tylko na ćwiczeniach, ale w realnym działaniu – zaapelował do sojuszników.
Koalicja Chętnych pokazuje siłę
W ćwiczeniach Koalicja 26.2 w Nowej Dębie biorą udział żołnierze z 11 państw, w tym z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji.
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że piątkowe wydarzenia pokazały, iż Koalicja Chętnych to nie tylko deklaracje, ale realne zdolności i gotowość do działania.