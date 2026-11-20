Fałszywa gala w Atlas Arenie
Przestępcy przygotowali profesjonalnie wyglądającą stronę internetową, na której reklamowali fikcyjną galę bokserską „Nowrocky Boxing Night”. Wydarzenie miało odbyć się w lutym 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie, rzekomo pod patronatem głowy państwa.
Zapowiedź robiła wrażenie: na ringu mieli pojawić się najsłynniejsi polscy pięściarze, a przygrywać im miała Sinfonia Varsovia oraz znani artyści. Wszystko przedstawiono w taki sposób, by wzbudzić zainteresowanie i uwiarygodnić wydarzenie. Tyle że gala nigdy nie była planowana. Cała historia okazała się oszustwem.
Kancelaria Prezydenta zarzuciła ABW opieszałość
Sprawa wywołała reakcję Kancelarii Prezydenta - rzecznik Rafał Leśkiewicz zarzucił Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbyt powolne działanie i unikanie odpowiedzialności za reakcję na oszustwo.
Według niego ABW dysponuje narzędziami, które pozwalają zarówno zablokować fałszywą stronę, jak i ustalić osoby stojące za przygotowaniem procederu. Mimo to – jak przekonywał – służby nie podjęły odpowiednich działań.
Gawkowski: Państwo obroniło prezydenta
Do sprawy odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski. Wicepremier nie krył emocji, komentując zarzuty dotyczące reakcji państwa.
To jest dla mnie śmieszne i smutne, że przychodzi do głowy jakimś politykom, influencerom czy w ogóle przedstawicielom takiego prawicowego trollerstwa w internecie mówić, że państwo w takich sprawach atakuje prezydenta - powiedział wprost.
Państwo obroniło prezydenta, bo urzędy mi podległe zgłosiły sprawę, zatrzymały i zablokowały stronę, żeby nie była widoczna. Robiliśmy to już przedwczoraj. Zostało to zrobione, ale nie zniknęły reklamy fejkowej gali z portali społecznościowych. A dlaczego nie zniknęły? Bo państwo nie ma narzędzi, żeby szybko takie reklamy znikały. A co można byłoby zrobić, żeby te reklamy znikały? Podpisać ustawę o bezpieczeństwie w internecie, którą prezydent zawetował – powiedział Gawkowski.
Minister podkreślił, że problem nie kończy się na jednej fałszywej stronie. Jego zdaniem platformy cyfrowe zarabiają ogromne pieniądze na oszukańczych reklamach, a obecne przepisy nie pozwalają państwu skutecznie wymusić ich usunięcia.
Dlatego wspieram Rafała Brzoskę i jego koncepcję, żeby nie dość, że blokować, to jeszcze żądać kar od tych platform. Trzeba od jakichś narzędzi zacząć - dodał.
Gawkowski o wecie prezydenta: Byłem przekonany, że ustawa jest dogadana
Gawkowski podkreślał, że dzisiaj to wygląda tak: państwo identyfikuje nielegalną treść w internecie, na przykład zdjęcie pedofilskie albo namawianie dziecka do samobójstwa, i zgłasza ją do platformy. Platforma może to zdjąć, ale nie musi. Jeżeli nie zdejmie, a bardzo często tego nie robi, to państwo nie ma możliwości skutecznego działania.
Gawkowski przekonywał, że rząd próbował wypracować kompromis i uwzględnił zarówno poprawki Prawa i Sprawiedliwości, jak i uwagi głowy państwa.
Przyjęliśmy wszystkie poprawki PiS-u, przyjęliśmy te rzeczy, które pan prezydent zgłosił, i tak przyszło weto - zaznaczył.
Czy prezydent nie chce blokowania treści politycznych?
W rozmowie pojawiło się również pytanie, czy sprzeciw prezydenta wobec ustawy może wynikać z obawy przed blokowaniem treści o charakterze politycznym. Gawkowski przekonywał, że przepisy nie miały służyć cenzurowaniu poglądów, ale przeciwdziałaniu konkretnym, określonym w prawie karnym przestępstwom.
W ustawie mamy literalnie wyznaczony katalog. (...) Tam jest napisane: mowa nienawiści, handel ludźmi, namawianie do samobójstwa, groźby karalne, doprowadzanie do seksualnych czynności osoby poniżej 15. roku życia. To są przepisy z kodeksu karnego, (...) a prezydent mówi: to nie powinno być tak w internecie - wskazuje Gawkowski.
Przypomina, że w internecie hejtowane były również córka prezydenta i jego żona Marta.
To dotyczy córki pana prezydenta, żony pana prezydenta, które były hejtowane. Bezpieczeństwo w internecie jest niepolityczne, a okazało się polityczne i ja tego nie rozumiem – mówił minister.
Gawkowski zapowiedział, że nie zamierza rezygnować z dalszych rozmów na temat bezpieczeństwa.