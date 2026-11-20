RMF24

„Państwo obroniło prezydenta, urzędy mi podległe zgłosiły sprawę, zatrzymały i zablokowały stronę” - powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji w Porannej rozmowie w RMF FM. Odniósł się w ten sposób do zarzutów, że rządzący działają zbyt opieszale w kwestii fałszywej strony zapowiadającej galę „Nowrocky Boxing Night”. Sprawa wywołała polityczną awanturę o działania służb i bezpieczeństwo w sieci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomniał też, że wcześniej ofiarami internetowego hejtu były żona i córka prezydenta.

Fałszywa gala w Atlas Arenie

Przestępcy przygotowali profesjonalnie wyglądającą stronę internetową, na której reklamowali fikcyjną galę bokserską „Nowrocky Boxing Night”. Wydarzenie miało odbyć się w lutym 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie, rzekomo pod patronatem głowy państwa.

Zapowiedź robiła wrażenie: na ringu mieli pojawić się najsłynniejsi polscy pięściarze, a przygrywać im miała Sinfonia Varsovia oraz znani artyści. Wszystko przedstawiono w taki sposób, by wzbudzić zainteresowanie i uwiarygodnić wydarzenie. Tyle że gala nigdy nie była planowana. Cała historia okazała się oszustwem.

Kancelaria Prezydenta zarzuciła ABW opieszałość

Sprawa wywołała reakcję Kancelarii Prezydenta - rzecznik Rafał Leśkiewicz zarzucił Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbyt powolne działanie i unikanie odpowiedzialności za reakcję na oszustwo.

Według niego ABW dysponuje narzędziami, które pozwalają zarówno zablokować fałszywą stronę, jak i ustalić osoby stojące za przygotowaniem procederu. Mimo to – jak przekonywał – służby nie podjęły odpowiednich działań.

Gawkowski: Państwo obroniło prezydenta

Do sprawy odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski. Wicepremier nie krył emocji, komentując zarzuty dotyczące reakcji państwa.

To jest dla mnie śmieszne i smutne, że przychodzi do głowy jakimś politykom, influencerom czy w ogóle przedstawicielom takiego prawicowego trollerstwa w internecie mówić, że państwo w takich sprawach atakuje prezydenta - powiedział wprost.

Państwo obroniło prezydenta, bo urzędy mi podległe zgłosiły sprawę, zatrzymały i zablokowały stronę, żeby nie była widoczna. Robiliśmy to już przedwczoraj. Zostało to zrobione, ale nie zniknęły reklamy fejkowej gali z portali społecznościowych. A dlaczego nie zniknęły? Bo państwo nie ma narzędzi, żeby szybko takie reklamy znikały. A co można byłoby zrobić, żeby te reklamy znikały? Podpisać ustawę o bezpieczeństwie w internecie, którą prezydent zawetował – powiedział Gawkowski.

Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o blokowanie treści w internecie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Minister podkreślił, że problem nie kończy się na jednej fałszywej stronie. Jego zdaniem platformy cyfrowe zarabiają ogromne pieniądze na oszukańczych reklamach, a obecne przepisy nie pozwalają państwu skutecznie wymusić ich usunięcia.

Dlatego wspieram Rafała Brzoskę i jego koncepcję, żeby nie dość, że blokować, to jeszcze żądać kar od tych platform. Trzeba od jakichś narzędzi zacząć - dodał.

Gawkowski o wecie prezydenta: Byłem przekonany, że ustawa jest dogadana

Gawkowski podkreślał, że dzisiaj to wygląda tak: państwo identyfikuje nielegalną treść w internecie, na przykład zdjęcie pedofilskie albo namawianie dziecka do samobójstwa, i zgłasza ją do platformy. Platforma może to zdjąć, ale nie musi. Jeżeli nie zdejmie, a bardzo często tego nie robi, to państwo nie ma możliwości skutecznego działania.

Gawkowski przekonywał, że rząd próbował wypracować kompromis i uwzględnił zarówno poprawki Prawa i Sprawiedliwości, jak i uwagi głowy państwa.

Przyjęliśmy wszystkie poprawki PiS-u, przyjęliśmy te rzeczy, które pan prezydent zgłosił, i tak przyszło weto - zaznaczył.

Czy prezydent nie chce blokowania treści politycznych?

W rozmowie pojawiło się również pytanie, czy sprzeciw prezydenta wobec ustawy może wynikać z obawy przed blokowaniem treści o charakterze politycznym. Gawkowski przekonywał, że przepisy nie miały służyć cenzurowaniu poglądów, ale przeciwdziałaniu konkretnym, określonym w prawie karnym przestępstwom.

W ustawie mamy literalnie wyznaczony katalog. (...) Tam jest napisane: mowa nienawiści, handel ludźmi, namawianie do samobójstwa, groźby karalne, doprowadzanie do seksualnych czynności osoby poniżej 15. roku życia. To są przepisy z kodeksu karnego, (...) a prezydent mówi: to nie powinno być tak w internecie - wskazuje Gawkowski.

Przypomina, że w internecie hejtowane były również córka prezydenta i jego żona Marta.

To dotyczy córki pana prezydenta, żony pana prezydenta, które były hejtowane. Bezpieczeństwo w internecie jest niepolityczne, a okazało się polityczne i ja tego nie rozumiem – mówił minister.

Gawkowski zapowiedział, że nie zamierza rezygnować z dalszych rozmów na temat bezpieczeństwa.