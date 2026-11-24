RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent Argentyny Javier Milei zadeklarował w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim twarde poparcie dla członkostwa Polski w grupie G20 - poinformował o tym prezydencki minister Marcin Przydacz. Obaj przywódcy rozmawiali w Buenos Aires m.in. o współpracy handlowej i gospodarczej. „Mamy głębokie przekonanie, że efektem tych rozmów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej” - powiedział Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki (L) i prezydent Argentyny Javier Milei (2P) podczas spotkania w Buenos Aires w Argentynie (fot. Adam Warżawa)

Prezydent Karol Nawrocki (L) i prezydent Argentyny Javier Milei (2P) podczas spotkania w Buenos Aires w Argentynie (fot. Adam Warżawa) / PAP

To drugi dzień oficjalnej wizyty Karola Nawrockiego w Argentynie. Dzień wcześniej spotkał się z Polonią w Buenos Aires i odznaczył szereg działaczy zasłużonych dla relacji polsko-argentyńskich i promocji Polski w tym kraju.

Podczas spotkania z Polonią prezydent zapowiedział, że będzie rozmawiać z argentyńskim przywódcą o współpracy w obszarach odporności, bezpieczeństwa, spraw handlowych i tych możliwości, które stoją jeszcze przed Polską i Argentyną jako partnerami. Dodał, że Polska i Argentyna są wśród 20 największych gospodarek świata.

Po wtorkowym spotkaniu obu przywódców szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że rozmowa Nawrockiego i Milei dotyczyła m.in. o współpracy handlowej i gospodarczej.

Mamy głębokie przekonanie, że efektem tych rozmów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej - powiedział Przydacz.

Dodał, że prezydenci uzgodnili, iż będą kontynuować rozmowy podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Oświadczył też, że prezydent Argentyny zadeklarował „twarde poparcie dla Polski w grupie G20”.

Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba jest wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona - powiedział prezydencki minister.