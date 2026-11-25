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Najpierw huczne powitanie przez orkiestrę wojskową z Pułku Grenadierów Konnych, potem spotkanie z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem w gabinecie prezydenckim w Różowym Domu – tak wyglądała wczorajsza wizyta Karola Nawrockiego w Buenos Aires. Obaj przywódcy zapozowali też do zdjęcia ze złotą piłą mechaniczną.

Media w Argentynie podkreślają, że jest to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta RP w Argentynie od 31 lat, odkąd w 1995 roku kraj ten odwiedził Lech Wałęsa. Argentyński portal Infobae zwraca ponadto uwagę na to, że Karol Nawrocki jest jednym z nielicznych europejskich przywódców, którzy odwiedzili ten kraj po objęciu władzy przez Javiera Mileia. Wcześniej w stolicy Argentyny gościli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni, a na ceremonię zaprzysiężenia Mileia w grudniu 2023 roku przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ówczesny premier Węgier Viktor Orban.

Spotkanie w gabinecie prezydenckim w Różowym Domu

W ceremonii powitania Nawrockiego na dziedzińcu siedziby rządu uczestniczyła orkiestra wojskowa z Pułku Grenadierów Konnych. Dwustronne spotkanie odbyło się w gabinecie prezydenckim w Różowym Domu. Oprócz prezydentów uczestniczyła w nim siostra Mileia, Karina, która jest sekretarz generalną prezydencji, a także szef argentyńskiej dyplomacji Pablo Quirno – podał Infobae, czyli najchętniej czytany portal informacyjny w Argentynie.

Kancelaria przywódcy Argentyny do komunikatu po spotkaniu załączyła m.in. zdjęcie obu prezydentów ze złotą piłą mechaniczną, która stała się symbolem cięć budżetowych wprowadzanych przez Mileia.

Karol Nawrocki w „kraju słońca, kraju srebra”. Prezydent wręczył odznaczenia Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną wizytę w Argentynie. Prezydent odznaczył w poniedziałek w Buenos Aires szereg działaczy polonijnych, zasłużonych dla relacji polsko-argentyńskich i promocji Polski w Argentynie.

Argentyńskie media o tym, co łączy Nawrockiego i Mileia

Opisując wizytę polskiego prezydenta, portal Infobae podkreślał, że Nawrocki, jest jednym z europejskich liderów najbardziej zbliżonych do prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jednym z największych krytyków Władimira Putina.

Infobae zaznaczył przy tym, że choć Nawrocki przeciwstawia się Putinowi, utrzymują się również różnice zdań pomiędzy nim a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Infobae przedstawił Nawrockiego jako polityka o profilu narodowym, konserwatywnym i antykomunistycznym, który stara się wprowadzić Polskę do grupy G20. Podjęcie go przez Mileia ocenił zaś jako kolejny gest zbliżenia pomiędzy argentyńskim prezydentem a „międzynarodową konserwatywną prawicą bliską Donaldowi Trumpowi”.

„Mimo różnic w podejściu do roli państwa w gospodarce, Milei i Nawrocki przeciwstawiają się progresywnym postulatom związanym z płcią i krytycznie odnoszą się do niektórych inicjatyw dotyczących środowiska. Obaj uznają Stany Zjednoczone za strategicznego sojusznika” – napisał Infobae.

Karol Nawrocki i Javier Milei, zdj. Adam Warżawa / PAP

„Mamy deklarację ważnego członka G20”

Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że Javier Milei zadeklarował w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim twarde poparcie Argentyny dla członkostwa Polski w grupie G20. Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba jest wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona - zaznaczył Przydacz.

Podkreślił, że rozmowa Nawrockiego z Mileiem była bardzo dobra i przebiegła w przyjaznej atmosferze. Obaj prezydenci w wielu aspektach podobnie postrzegają wyzwania stojące przed globalną gospodarką. Zgadzają się także co do sposobów ich rozwiązania. Jednym z nich jest ograniczanie biurokracji, nadmiernej administracji i wpływu ideologii na wolność gospodarczą - zaznaczył Przydacz.

Zaznaczył, że prezydenci rozmawiali o dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej. Jak ocenił, Argentyna przez lata była zamknięta na handel międzynarodowy, a dzisiaj poszukuje nowych partnerów, chce więcej kupować i więcej sprzedawać, a także jest gotowa do współpracy z Polską, otwarta na polskie produkty i polskie technologie.

Milei chce ubiegać się o kolejną kadencję

W połowie listopada Javier Milei ogłosił, że zamierza walczyć o kolejną kadencję. Od objęcia władzy w 2023 roku Milei wprowadza w życie gospodarczą terapię szokową, starając się wyciągnąć kraj z głębokiego kryzysu finansowego. Polityka „cięcia piłą łańcuchową” wydatków publicznych pozwoliła znacznie zmniejszyć inflację i wypracować nadwyżkę budżetową, ale spadły realne wynagrodzenia i zlikwidowanych zostało tysiące miejsc pracy.

Milei ograniczył wpływy potężnych dotąd związków zawodowych oraz organizacji społecznych, które wcześniej pośredniczyły w dystrybucji rządowej pomocy socjalnej. Drastyczne reformy wywołały jednak kryzys w kwestii zapomóg dla osób z niepełnosprawnościami, a wiele z nich utraciło zasiłki. Polityka rządu wywołuje też regularne protesty środowisk lewicowych i akademickich.

Prezydent atakuje „piłą łańcuchową” i ogłasza: Idę po reelekcję Javier Milei ogłosił, że zamierza walczyć o kolejną kadencję. Prezydent Argentyny od 2023 roku prowadzi w kraju politykę radykalnych cięć budżetowych, znaną jako „piła łańcuchowa”.

Następny przystanek prezydenckiej podróży: Chile

Dziś prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą oficjalną do Chile - będzie to pierwsza wizyta głowy polskiego państwa od 2002 r., kiedy do Chile udał się ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Prezydent spotka się z przedstawicielami chilijskiej Polonii. W kolejnych dniach ma w planach m.in. spotkanie z prezydentem Chile Jose Antonio Kastem.