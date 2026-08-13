PiS wykluczyło 40 parlamentarzystów, w tym Morawieckiego. „Ciężko naruszyli statut”

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Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował w czwartek o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus – przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści mogą odwołać się od decyzji w ciągu siedmiu dni.

Jak wyjaśnił Karol Karski, sąd dyscyplinarny uznał, że wszyscy objęci decyzją politycy ciężko naruszyli statut partii.

W stosunku do wszystkich sąd dyscyplinarny uznał, że ciężko naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu parlamentarnego – powiedział rzecznik.

Decyzja dotyczy członków klubu Rozwój Plus: 38 posłów oraz dwóch senatorów.

Dodatkowy zarzut wobec Morawieckiego

W przypadku byłego premiera Mateusza Morawieckiego sąd dyscyplinarny miał uwzględnić dodatkową okoliczność. Według Karskiego Morawiecki 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie nowej partii politycznej, konkurencyjnej wobec PiS.

W stosunku do Morawieckiego sąd dyscyplinarny dodatkowo uznał, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości nowej partii politycznej – przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS.

Karski zaznaczył, że wobec pozostałych parlamentarzystów nie wskazano takiej deklaracji.

Wszyscy 40 parlamentarzystów może w ciągu siedmiu dni odwołać się od decyzji Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego PiS.

Jeśli odwołania nie wpłyną, po upływie tego terminu politycy formalnie przestaną być członkami partii. Karski poinformował też, że w czwartek sąd nie rozpatrywał spraw trzech europosłów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.