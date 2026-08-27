List żelazny dla Marcina Romanowskiego? Jest termin posiedzenia sądu

RMF24

30 września Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Informację o terminie posiedzenia przekazał obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.

Romanowski chce listu żelaznego. Jaką decyzję podejmie sąd?

Mecenas Bartosz Lewandowski przekazał na portalu X, że posiedzenie ws. wniosku Marcina Romanowskiego o list żelazny rozpocznie się 30 września o godz. 13:30.

Sąd przekazał, że wniosek polityka PiS będzie rozpoznawał sędzia Konrad Mielcarek.

Marcin Romanowski - poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - jest jednym z głównych bohaterów afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

W grudniu 2024 r. okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju cofnięto mu status uchodźcy i unieważniono dokumenty podróży. Media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego.

To reporter RMF FM Krzysztof Zasada jako pierwszy poinformował, że wniosek o list żelazny dla Romanowskiego został wysłany z Naddniestrza - zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Znalazł się w nim m.in. zagadkowy fragment, informujący o tym, że polityk posługuje się dokumentami na inną tożsamość.

List żelazny dla Romanowskiego? Prokuratura jest przeciw

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa przekazała, że jej zdaniem nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego.

W ocenie prokuratora w niniejszej sprawie nie została dotychczas uprawdopodobniona okoliczność, że Marcin Romanowski faktycznie przebywa w deklarowanym przez siebie miejscu, tj. w Tyraspolu. Samo oświadczenie podejrzanego w tym zakresie jest niewystarczające - informował Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak dodał, według wstępnych danych poseł nie przekroczył granicy Republiki Mołdawii w ciągu ostatnich pięciu lat.

Prokuratura uważa też, że dotychczasowe zachowanie Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości nie daje gwarancji, że przestrzegałby warunków listu żelaznego.

Co daje list żelazny?

List żelazny to dokument dający podejrzanemu lub oskarżonemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy pod warunkiem złożenia oświadczenia o stawianiu się w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury.

Osoba, wobec której wydano taki dokument, nie może bez pozwolenia sądu oddalać się z obranego miejsca pobytu w kraju, a także w sposób bezprawny utrudniać postępowania karnego.