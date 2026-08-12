Marcin Romanowski w prorosyjskim Naddniestrzu. Ustalenia RMF FM

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Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, spod tego adresu w Naddniestrzu ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityk Prawa i Sprawiedliwości przysłał korespondencję do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego „listu żelaznego”. Dokument w tej sprawie został zarejestrowany w sądzie okręgowym w zeszłym tygodniu. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego.

Poseł PiS zobowiązał się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres. To Tyraspol, stolica Naddniestrza - nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.

Marcin Romanowski - były wiceminister sprawiedliwości - to jeden z głównych, poza ministrem Zbigniewem Ziobrą, bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości. Od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Najpierw był na Węgrzech, a teraz - wszystko na to wskazuje - w prorosyjskim Naddniestrzu.

Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała RMF FM, że wniosek Marcina Romanowskiego wpłynął do sądu 4 sierpnia.

Kopia wniosku posła PiS trafiła do prokuratury, która ma przygotować swoje stanowisko w tej sprawie.



Wniosek Romanowskiego odrzucony przez śledczych

Wczoraj informowaliśmy, że prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.

W rozmowie z reporterem RMF FM pełnomocnik Marcina Romanowskiego - mecenas Bartosz Lewandowski przyznał, że decyzja prokuratury nie jest dla niego zaskoczeniem, bo śledczy nie chcą burzyć swojej koncepcji tej sprawy. Zapowiedział złożenie w tej sprawie zażalenia do sądu.

Krzysztof Paszyk: Romanowski staje się narzędziem w rękach Putina Czas: 07:37

Węgry odebrały status uchodźcy Romanowskiemu i Ziobrze Węhgry odebrały status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikoski.

Afera Funduszu Sprawiedliwości i zarzuty dla Marcina Romanowskiego

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 r. To postępowanie obejmujące kilkanaście wątków, m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 r., zarzuciła popełnienie 11 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Przestępstwa te miały polegać m.in. „na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości”. Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych.

Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 mln zł i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł.

Marcin Romanowski w Tyraspolu. „Aferzyści ukrywają się u putinowców” Lawinę politycznych komentarzy wywołała ujawniona przez RMF FM informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski wysłał list do warszawskiego sądu ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza - zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Były…

Zbigniew Ziobro również ukrywa się za granicą

Pod koniec lipca do Stanów Zjednoczonych trafił wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry - byłego ministra sprawiedliwości. On również, tak jak Marcin Romanowski, unika konfrontacji z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Chodzi m.in. o wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Zbigniew Ziobro od początku przekonuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze. Podobnych argumentów używa także Marcin Romanowski.