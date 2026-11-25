RMF24

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Polska miała zwrócić się do państw NATO o rozważenie zestrzeliwania nad Ukrainą rosyjskich rakiet, które zmierzają w stronę terytorium Sojuszu – podał Bloomberg. Rozmowy miały mieć wstępny charakter. Według źródeł agencji w NATO nie ma obecnie jednomyślności w tej sprawie. W sprawie wypowiedział się wiceszef polskiego MON, który przyznał, że państwa Paktu Północnoatlantyckiego nie są przychylne takiemu rozwiązaniu.

Propozycja miała zostać przedstawiona w poniedziałek podczas spotkania w Brukseli. Część państw Sojuszu miała ją poprzeć, jednak nie omawiano konkretnych działań ani ewentualnego mechanizmu odpowiedzi NATO.

Realizacja takiego rozwiązania wymagałaby zgody Ukrainy, w tym przekazywania ostrzeżeń oraz zapewnienia sojusznikom dostępu do ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Kluczowa byłaby także jednomyślna decyzja wszystkich państw NATO.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w RMF FM, że dyskusja wśród sojuszników na ten temat trwa. Dotąd jednak „nie widzi gotowości sojuszniczej i determinacji” do tego typu działań.

„Rozkazy zostały wydane”. Tak Polska może zareagować na agresję Rosji Czy Polska zacznie reagować na rosyjską agresję i strzelać do rakiet i dronów wlatujących na nasze terytorium? „Tak, rozkazy w tym względzie zostały wydane kilkukrotnie. Jeżeli pilot ma możliwość, rozkaz i pozwolenie, może użyć broni. Na końcu…

Tomczyk: NATO nie popiera takiej procedury

Do doniesień odniósł się w środę wiceszef MON Cezary Tomczyk. Oświadczył, że nie może ich potwierdzić. Przypomniał, że dyskusja na temat zwalczania rosyjskich obiektów nad terytorium Ukrainy była prowadzona już kilka miesięcy temu.

NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne. To (rozwiązanie) rodzi rozliczne komplikacje – mówił Tomczyk.

Według niego wcześniejsze rozmowy zakończyły się decyzją, że taka procedura „nie wchodzi w grę”.

Po spotkaniu w Brukseli NATO zdecydowało o wysłaniu do Polski samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli AWACS. Maszyna ma monitorować sytuację w powietrzu nad wschodnią częścią kraju.

W środę Tomczyk zapowiedział, że realne jest także wydanie rozporządzenia o utworzeniu strefy zakazu lotów nad wschodnią Polską.

Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie - przekazał.