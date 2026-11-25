Propozycja miała zostać przedstawiona w poniedziałek podczas spotkania w Brukseli. Część państw Sojuszu miała ją poprzeć, jednak nie omawiano konkretnych działań ani ewentualnego mechanizmu odpowiedzi NATO.
Realizacja takiego rozwiązania wymagałaby zgody Ukrainy, w tym przekazywania ostrzeżeń oraz zapewnienia sojusznikom dostępu do ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Kluczowa byłaby także jednomyślna decyzja wszystkich państw NATO.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w RMF FM, że dyskusja wśród sojuszników na ten temat trwa. Dotąd jednak „nie widzi gotowości sojuszniczej i determinacji” do tego typu działań.
Tomczyk: NATO nie popiera takiej procedury
Do doniesień odniósł się w środę wiceszef MON Cezary Tomczyk. Oświadczył, że nie może ich potwierdzić. Przypomniał, że dyskusja na temat zwalczania rosyjskich obiektów nad terytorium Ukrainy była prowadzona już kilka miesięcy temu.
NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne. To (rozwiązanie) rodzi rozliczne komplikacje – mówił Tomczyk.
Według niego wcześniejsze rozmowy zakończyły się decyzją, że taka procedura „nie wchodzi w grę”.
Po spotkaniu w Brukseli NATO zdecydowało o wysłaniu do Polski samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli AWACS. Maszyna ma monitorować sytuację w powietrzu nad wschodnią częścią kraju.
W środę Tomczyk zapowiedział, że realne jest także wydanie rozporządzenia o utworzeniu strefy zakazu lotów nad wschodnią Polską.
Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie - przekazał.