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Australijski parlament przyjął ustawę nakładającą na platformy internetowe obowiązek aktywnego ograniczania szkodliwych treści i funkcji – poinformowała agencja Reutera. Za naruszenie przepisów firmom będą grozić wysokie kary finansowe sięgające nawet miliardów dolarów.

„Digital Duty of Care” (Cyfrowy Obowiązek Dbałości) wejdzie w życie za rok i zastąpi dotychczasowy system kodeksów postępowania obowiązujących w branży internetowej.

Co zakładają przepisy?

Nowe przepisy obejmą m.in. treści promujące wrogość wobec kobiet, podważające równość płci oraz materiały gloryfikujące przestępczość czy zachęcające do niebezpiecznych zachowań. Ustawa daje także regulatorom prawo do wykorzystywania anonimowych kont w celu kontrolowania przestrzegania nowych wymogów przez platformy.

Minister komunikacji Anika Wells oceniła, że ustawa jest „przełomową reformą bezpieczeństwa”, porównując ją do wprowadzenia obowiązkowych pasów bezpieczeństwa w samochodach czy reform przepisów dotyczących broni. Big Tech nie może mieć już żadnych złudzeń - odpowiada za bezpieczeństwo Australijczyków na swoich platformach i będzie z tego rozliczany - podkreśliła.

Platformy mogą otrzymać miliardowe kary

Za złamanie nowych przepisów przewidziano kary do 5 proc. globalnych przychodów firmy lub 109 mln dolarów australijskich (72 mln USD). W przypadku największych platform internetowych oznacza to potencjalne grzywny liczone w dziesiątkach miliardów dolarów.

Choć przedstawiciele branży technologicznej, w tym Meta i Google, zapewniali o poparciu działań na rzecz ochrony dzieci i ograniczania szkodliwych treści, to jednak skrytykowali tę ustawę za zbyt szerokie definicje oraz pozostawienie urzędnikom znacznej swobody w określaniu, jakie materiały podlegają ograniczeniom.

Australia od kilku lat zaostrza regulacje wobec największych firm technologicznych. W 2025 r. jako pierwszy kraj na świecie zakazała korzystania z platform społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia, a obecnie pracuje również nad rozwiązaniami zobowiązującymi duże platformy internetowe do płacenia za wykorzystywane treści informacyjne.