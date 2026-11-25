RMF24

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie wyraził zgody na powstanie zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego – poinformowała w środę Kancelaria Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że decyzja Czarzastego jest „kuriozalna” i zapowiedział, że zespół i tak powstanie.

Kancelaria Sejmu w komunikacie podkreśliła, że „obowiązkiem marszałka Sejmu jest stanie na straży praw, godności i powagi Sejmu”.

Mając to na uwadze, marszałek Sejmu zarządzeniem nr 22 z 23 listopada 2026 r. odmówił zgody na utworzenie „Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w sejmowej informacji.

Przypomniano, że wprowadzone w pierwszej połowie 2026 r. zmiany w Regulaminie Sejmu przewidują, że marszałek Sejmu rozpatruje wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie zespołu poselskiego lub parlamentarnego.

Regulamin Sejmu stanowi, że marszałek nie wyraża zgody na utworzenie zespołu, jeżeli m.in. jego nazwa lub cel działalności są niezgodne z prawem albo naruszają godność lub powagę Sejmu – podkreśliła Kancelaria Sejmu.

Zwróciła uwagę, że w nazwie zespołu, o którego powołanie zwrócili się wnioskodawcy, użyto sformułowania „działania mające na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej”. Kancelaria Sejmu podkreśliła, że zwrot ten zapisano w trybie oznajmującym, czyli wskazującym na określony stan faktyczny – działanie wypełniające znamiona czynu zabronionego określonego w Kodeksie karnym.

Funkcjonowanie zespołu o takiej nazwie potwierdzałoby, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, że w Polsce doszło do „działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów RP”. Autorytet Sejmu nie może być wykorzystywany do takich działań – oświadczyła Kancelaria Sejmu.

Wskazała też, że celem zespołu miałoby ponadto być „rozliczenie naruszeń prawa”, choć w państwie demokratycznym jest to kompetencja i zadanie zarezerwowane dla właściwych organów ścigania. W komunikacie podkreślono, że zespół parlamentarny nie może dokonywać „rozliczenia naruszeń prawa”, w szczególności rozumianych w sensie prawnym, a nie potocznym lub politycznym.

Kancelaria Sejmu zwróciła uwagę, że od zarządzenia marszałka Sejmu przysługuje odwołanie do Prezydium Sejmu. Jednocześnie – jak podkreślono – przypadki działalności posłów pod szyldem „zespołu parlamentarnego” bez wyrażenia zgody przez marszałka Sejmu będą oceniane pod kątem naruszenia Zasad etyki poselskiej.

Kaczyński: Rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności

Prezes PiS ocenił, że brak zgody na powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego to „kuriozalna decyzja marszałka Czarzastego”. Zdaniem Kaczyńskiego, decyzja ta pokazuje, „iż rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności za bezprawne działania wokół TK i innych instytucji państwowych”.

„Boją się także czegoś więcej: współpracy polskich patriotów, bo w składzie zespołu zasiadają przedstawiciele wielu środowisk patriotycznych. To wskazówka dla nas wszystkich, jak działać w przyszłości. Dlatego tym bardziej w sprawie zespołu parlamentarnego nogi nie odstawiamy. Zespół powstanie” – zapowiedział prezes PiS we wpisie na platformie X.

Kryzys ws. Trybunału Konstytucyjnego

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza sędziowskim stażem, została kierującą Trybunałem. Ta wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach jego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest. Przyjechał tam wtedy m.in. Bogdan Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.

W związku z sytuacją w TK prezydent przerwał wówczas podróż do Senegalu i późnym wieczorem wrócił do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę 31 października nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Tego samego dnia wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki „zostali zaatakowani”.