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Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt dla byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego usłyszał dziś dwa zarzuty w sprawie Zondacrypto. Jednym z nich jest zarzut płatnej protekcji, polegającej na przyjmowaniu łapówek oraz biletów na mecze czy pobytów w hotelach. Drugim jest wykonywanie działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Nie przyznał się do tych czynów.

Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Artura Chodzińskiego

Chodzi o upadłą giełdę kryptowalut. Prokuratura poinformowała, że Artur Chodziński - który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - usłyszał dzisiaj zarzuty. Był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt.

Artur Chodziński usłyszał dzisiaj zarzuty obejmujące dwa czyny zabronione. Następnie podejrzany został przesłuchany - powiadomiła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Czego dotyczą zarzuty?

Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji polegającej na przyjęciu łapówki w kwocie prawie 650 tys. zł oraz biletów na mecze, pobytów w hotelach, noclegów i posiłków, „w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia ustalonej osoby oraz doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów”.

Prok. Adamiak przekazała, że Chodziński, powołując się na wpływy w Sejmie RP i Kancelarii Prezydenta RP, miał m.in. przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała w charakterze oskarżonego, organizować jej spotkania z posłami, a także przekazać 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro.

Ponadto miał przekazywać posłom i innym osobom uwagi tej osoby dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę - dodała.

Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Chodziński według prokuratury m.in. przekazywał informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w tym informacje o miejscach zamieszkania i pobytu dziennikarzy stacji telewizyjnej TVN24.

Artur Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia - przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

Po przesłuchaniu prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec Chodzińskiego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W ocenie prokuratora w sprawie zachodzi ogólna przesłanka do stosowania środka zapobiegawczego w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych mu czynów, a także szczególne przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, tj. obawa matactwa, realnie grożąca surowa kara i obawa ucieczki - zaznaczyła prok. Adamiak.

Wyjaśniła, że w związku z decyzją o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu Artura Chodzińskiego i przymusowym doprowadzeniu do sądu.

Afera Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka. W tej pierwszej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu dzisiaj przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Radosława Piesiewicza Sąd przedłużył o trzy miesiące areszt dla byłego prezesa PKOl Radosława Piesiewicza (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska). Podejrzany został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie.

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 roku posła PiS Michała Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Ch. z b. szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, do którego miało dojść na Ibizie.

Poseł PiS zawiesza członkostwo. „Po rozmowie z Prezesem Kaczyńskim...” „Podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość” - poinformował poseł Michał Moskal.

Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zondacrypto, która kilka miesięcy później upadła. Moskal oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje (Fundacja ORGiD - Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków.

Wyk. Adam Ziemienowicz / PAP