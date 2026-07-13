Nadciągają burze z gradem i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW dla 3 województw

RMF24

IMGW ostrzega mieszkańców wschodniej Polski przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Ostrzeżenia wydano dla 3 województw. „Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru oraz lokalnie drobny grad” - informuje IMGW.

IMGW: Burze z gradem we wschodniej Polsce

W poniedziałek 13 lipca w całym kraju dominować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe są przelotne opady deszczu, natomiast na wschodzie kraju po południu pojawią się burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla trzech województw:

podlaskiego

mazowieckiego

lubelskiego

„Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru oraz lokalnie drobny grad. Ze względu na lokalny charakter zjawisk ich przebieg może się różnić nawet na niewielkim obszarze” - ostrzega IMGW.

Prognozowana wysokość opadów wyniesie do około 20 mm na wschodzie Polski, a lokalnie do 35 mm na południowym wschodzie. W czasie burz wiatr może przybierać na sile - porywy osiągną około 65 km/h.

Najchłodniej będzie na południowym wschodzie i nad morzem, gdzie termometry pokażą od 19 do 22 st. Celsjusza. W centrum i na północy kraju będzie około 25 st. C, a najcieplej na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich - do 28 st.

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Noc z burzami na wschodzie

W nocy z 13 na 14 lipca zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju burze mogą utrzymywać się także w godzinach nocnych.

IMGW prognozuje opady do 10 mm na północnym wschodzie oraz do 30 mm na południowym wschodzie. W rejonach burz możliwe będą porywy wiatru do około 60 km/h.

Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat miejscami około 11 stopni.

Kolejne burze możliwe we wtorek

We wtorek 14 lipca nadal trzeba liczyć się z burzową pogodą. Na większości obszaru kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu pojawią się w wielu regionach, a miejscami mogą wystąpić burze z gradem.

Największe sumy opadów prognozowane są na południowym wschodzie, gdzie może spaść do około 30 mm deszczu. W centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie prognozowane są opady do około 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na północy kraju oraz w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura osiągnie od 21 do 23 st. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach około 65 km/h.

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Noc z wtorku na środę z opadami i lokalnymi burzami

W nocy z 14 na 15 lipca na północy kraju początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak później miejscami wzrośnie. W centrum i na południu Polski prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze.

Wysokość opadów może sięgnąć około 20 mm. IMGW ostrzega również przed lokalnymi mgłami - na południowym wschodzie i północy widzialność może spaść do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 st. Celsjusza, a na północy kraju i Podhalu miejscami około 11 stopni.

Synoptycy zalecają zachowanie ostrożności w czasie burz, szczególnie podczas przebywania na otwartej przestrzeni. Silny wiatr, grad oraz intensywne opady mogą lokalnie powodować utrudnienia.