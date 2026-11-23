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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu dla 5 województw. Na północy kraju obowiązują alerty I i II stopnia dotyczące gwałtownego wzrostu stanów wody.

Pogoda: Oblodzenie w południowej części kraju

Oblodzenie prognozowane jest w części woj. lubelskiego i śląskiego, większości świętokrzyskiego i małopolskiego oraz w całym woj. podkarpackim od godz. 21.00 w poniedziałek do godz. 8.00 we wtorek. Miejscami przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.



Gdzie intensywne opady śniegu?

Alerty o intensywnych opadach śniegu będą obowiązywać od poniedziałku od godz. 18.00 do wtorku do godz. 21.00 w części woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

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Ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wody

Dla części woj. pomorskiego zostały wydane ostrzeżenia I stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody, które będą obowiązywać do godz. 15.00 we wtorek.

Ostrzeżenia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych II stopnia zostały wydane dla Wybrzeża, części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywały do godz. 10.00 w środę.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.