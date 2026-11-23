Pogoda: Oblodzenie w południowej części kraju
Oblodzenie prognozowane jest w części woj. lubelskiego i śląskiego, większości świętokrzyskiego i małopolskiego oraz w całym woj. podkarpackim od godz. 21.00 w poniedziałek do godz. 8.00 we wtorek. Miejscami przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.
Gdzie intensywne opady śniegu?
Alerty o intensywnych opadach śniegu będą obowiązywać od poniedziałku od godz. 18.00 do wtorku do godz. 21.00 w części woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.
Ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wody
Dla części woj. pomorskiego zostały wydane ostrzeżenia I stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody, które będą obowiązywać do godz. 15.00 we wtorek.
Ostrzeżenia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych II stopnia zostały wydane dla Wybrzeża, części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywały do godz. 10.00 w środę.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.