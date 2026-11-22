RMF24

Końcówka listopada upłynie pod znakiem ochłodzenia. Choć na północy miejscami pojawią się jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, z każdym kolejnym dniem zimowa aura będzie coraz śmielej rozgaszczać się w głębi kraju. Tak wynika z prognoz przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy tydzień.

Poniedziałek. Niespokojny początek tygodnia i śnieżyce w górach

Nowy tydzień rozpocznie się pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. Na większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia mogą liczyć jedynie mieszkańcy północy, choć to właśnie tam prognozowana jest największa suma opadów – miejscami spadnie do 12 mm deszczu.

Prawdziwie zimowe warunki zapanują na południu. W rejonie podgórskim Karpat przybędzie od 5 do 10 cm świeżego śniegu, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się nawet o 15 cm. Sytuację na drogach i szlakach utrudni silny wiatr – w porywach osiągnie on do 55 km/h nad morzem i na południowym wschodzie, do 60 km/h w Karpatach i aż do 70 km/h w Sudetach, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C w rejonach podgórskich, przez 0 na południu, do 5 st. C nad morzem.

Mroźne noce

We wtorek i w środę aura nieco się uspokoi. Na południowym wschodzie pojawią się rozpogodzenia, a w reszcie kraju większe przejaśnienia. Miejscami spadnie przelotny śnieg, natomiast na północy towarzyszyć mu będą opady deszczu ze śniegiem, a nad samym morzem w ciągu dnia popada również deszcz.

Noce przyniosą temperaturę od -4 st. C do 0 st. C na przeważającym obszarze kraju i od -8 st. C do -4 stopni w rejonach podgórskich (cieplej pozostanie jedynie na wybrzeżu, około 2 st. C). W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -3 st. C do 0 C w rejonach górskich, 0 st. C na południowym wschodzie, około 2 st. C w centrum i do 4 st. C nad morzem. Słaby wiatr z kierunków zachodnich zacznie w ciągu dnia skręcać na wschodni, otwierając drogę jeszcze chłodniejszym masom powietrza.

Czwartek. Śnieg na południu, możliwe zawieje

W czwartek - oraz w poprzedzającą go noc - wschodni wiatr przybierze na sile na obszarze podgórskim Karpat, gdzie jego porywy ponownie wywołają groźne zawieje i zamiecie śnieżne. Przelotnie na południu i wschodzie popada śnieg, a na wybrzeżu możliwe opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podhalu, przez około 0 st. C w większości regionów, do 3 st. C nad Bałtykiem. Noc przyniesie spadki do -5 st. C w centrum i -8 st. C w rejonach podgórskich.

Koniec tygodnia i weekend. Siarczysty mróz na południu

Od piątku arktyczny chłód zacznie obejmować coraz większy obszar Polski, choć na niebie pojawi się więcej słońca.

W piątek zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też przejaśnienia. Na południu wciąż możliwe opady śniegu oraz zawieje i zamiecie w rejonie podgórskim Karpat. Temperatura maksymalna od -5 st. C na obszarach górskich, przez 0 st. C w centrum, do 4 st. C nad morzem. Nocą od -6 st. C do -1 st. C.

W sobotę sporo rozpogodzeń, jedynie na wschodzie i wybrzeżu więcej chmur, a nad samym morzem lokalnie poprószy śnieg. Całodobowy mróz utrzyma się niemal w całym kraju – w dzień od -5 st. C na Podhalu, przez -2 st. C w centrum, do 1–2 st. C na Pomorzu. Noc przyniesie spadki do -8 st. C na południowym wschodzie.

Zimowa aura, jeśli chodzi o temperaturę, osiągnie apogeum w niedzielę. Na Podhalu termometry mogą pokazać nawet -12 st. C, w centrum około -8 st. C, a jedynie na wybrzeżu będzie około -1 st. C. W ciągu dnia również pozostanie mroźno – od -7 st. C na Podhalu i -3 st. C w centrum do 1–2 st. C nad Bałtykiem. Na zachodzie możemy liczyć na rozpogodzenia, natomiast na północy miejscami spadnie śnieg.