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Do Polski nadciągają śnieżyce i silne mrozy. Już w czwartek i piątek w wielu regionach kraju pojawią się intensywne opady śniegu, które miejscami przejdą w śnieżyce - prognozuje IMGW. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu Polski, gdzie pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 15-20 cm. Kierowcy muszą przygotować się na trudne warunki drogowe. To jednak dopiero przedsmak zimowej aury - w weekend do Polski zawita arktyczny chłód.

Pogoda: Śnieżyce w Polsce, najwięcej śniegu na południu kraju

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda zacznie się zmieniać już w czwartek 26 listopada. Na południu i w centrum Polski, a także lokalnie nad morzem i na wschodzie wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Miejscami może padać również deszcz.

Najwięcej białego puchu spadnie na południowym wschodzie kraju. Według prognoz od czwartku do piątkowego popołudnia w południowej części Podkarpacia oraz w dużej części Małopolski i na Górnym Śląsku pokrywa śnieżna zwiększy się o 10–15 cm. Lokalnie przyrosty mogą być jeszcze większe. Ostrzeżenia IMGW dotyczą głównie województwa:

śląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

dolnośląskiego

Podczas najbardziej intensywnych opadów śnieg może przybywać w tempie około 2 cm na godzinę. W takich warunkach drogi i chodniki szybko pokryją się grubą warstwą śniegu.

Mniejsze opady spodziewane są w pozostałych częściach południowej i centralnej Polski. Od Kotliny Kłodzkiej, przez północną Małopolskę, aż po środkowe Podkarpacie może spaść od 6 do 10 cm śniegu.

Z kolei na północnym wschodzie kraju oraz na obszarze od Roztocza po centralną część Dolnego Śląska prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 1–3 cm.

W pozostałych regionach większe opady śniegu nie są obecnie przewidywane. Polska pozostanie bowiem częściowo pod wpływem rozległego wyżu znad północnej Europy.

Śnieg zacznie intensywnie padać już w czwartek, fot. IMGW / materiały udostępnione

IMGW prognozuje zawieje i zamiecie śnieżne

W czwartek na południu kraju wiatr będzie okresami porywisty. W Sudetach jego prędkość może osiągać nawet 75 km/h, a w Karpatach - 60 km/h.

Silny wiatr w połączeniu z opadami śniegu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, szczególnie w rejonach górskich i podgórskich. Śnieg będzie nawiewany na drogi, a widzialność może okresowo znacznie się pogarszać.

W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od -1 do 3 st. C. Chłodniej będzie u podnóża gór, gdzie termometry wskażą od -3 do 0 st. C.

Intensywne opady śniegu pojawią się w nocy z czwartku na piątek. W południowej Polsce pokrywa śnieżna miejscami zwiększy się o kolejne 5-10 cm. W Karpatach i Sudetach opady okresami będą umiarkowane lub silne, a przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 cm.

W nocy temperatura minimalna spadnie do -6, -2 st. C. Nad morzem będzie cieplej - około 1 st. C.

Opady śniegu w nocy z czwartku na piątek, fot. IMGW / materiały prasowe

W piątek śnieg nadal będzie padać. Potem opady osłabną

W piątek opady śniegu będą występować głównie na południowym wschodzie Polski. Z czasem powinny jednak stopniowo słabnąć.

Najtrudniejsze warunki na drogach będą panować na południu kraju, zwłaszcza tam, gdzie intensywne opady śniegu wystąpią przy ujemnej temperaturze. Kierowcy powinni przygotować się na śliską nawierzchnię, zalegający śnieg oraz okresowo ograniczoną widzialność.

IMGW ostrzega przed mrozem / materiały udostępnione

Nadchodzą też mrozy. Nawet -10 stopni na początku grudnia

Weekend przyniesie wyraźne ochłodzenie i ujemne temperatury w wielu regionach Polski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu kraju temperatura może spaść nawet do -10 st. C. Mroźna aura utrzyma się w całej Polsce przez kilka kolejnych dni.

W środę na południu kraju nadal możliwe są spadki temperatury do około -8 st. C. W czwartek i piątek nocne temperatury w wielu regionach zbliżą się do zera.

Przełom listopada i grudnia upłynie więc pod znakiem zimowej aury, z mrozem i niskimi temperaturami, szczególnie na południu Polski.