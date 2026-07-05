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Widzisz błyskawicę i zastanawiasz się, ile masz czasu na ucieczkę przed deszczem? Odległość od centrum nawałnicy możesz obliczyć w kilka sekund bez użycia żadnych aplikacji. Poznaj prosty wzór matematyczny, który pozwoli Ci precyzyjnie ocenić zagrożenie i podjąć decyzję o szukaniu schronienia, zanim nadejdzie najgorsze.

Jak obliczyć, jak daleko jest burza? Prosty sposób na sprawdzenie odległości

Jak obliczyć, jak daleko jest burza? Prosty sposób na sprawdzenie odległości / Shutterstock

Jak działa pomiar odległości burzy?

Obserwując burzę, nietrudno zauważyć, że błyskawica pojawia się na niebie, a dopiero po chwili dociera do nas dźwięk grzmotu. Wynika to z różnicy w prędkości rozchodzenia się światła i dźwięku w atmosferze. Światło pokonuje tę odległość praktycznie natychmiast, podczas gdy dźwięk potrzebuje na to znacznie więcej czasu.

Krok po kroku – jak obliczyć odległości burzy

Aby dowiedzieć się, jak daleko znajduje się burza, wystarczy wykonać kilka prostych czynności:

1. Zmierz czas między błyskawicą a grzmotem

Gdy zauważysz błyskawicę, natychmiast rozpocznij odliczanie sekund do momentu, w którym usłyszysz grzmot. Możesz użyć do tego stopera w telefonie, zegarka z sekundnikiem lub po prostu liczyć sekundy w myślach, najlepiej w tempie „tysiąc jeden, tysiąc dwa…”, aby uzyskać w miarę dokładny wynik.

2. Prosty wzór na odległość burzy

Otrzymany czas w sekundach pomnóż przez 343,2 (to prędkość dźwięku w powietrzu przy temperaturze ok. 20°C, wyrażona w metrach na sekundę). Otrzymasz w ten sposób odległość w metrach. Aby zamienić wynik na kilometry, podziel otrzymaną liczbę przez 1000.

Przykład obliczenia:

Jeśli czas między błyskiem a grzmotem wyniósł 9 sekund:

- 9 sekund × 343,2 m/s = 3088,8 metra

- 3088,8 metra ÷ 1000 = 3,08 km

Oznacza to, że burza znajduje się około 3 kilometrów od Twojej lokalizacji.

3. Dokładniejsze pomiary

Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik, warto powtórzyć pomiar dla kilku kolejnych błyskawic i wyliczyć średnią z uzyskanych odległości. Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnych błędów spowodowanych opóźnieniem reakcji lub innymi czynnikami.

Bezpieczeństwo podczas burzy

Eksperci podkreślają, że jeśli czas między błyskawicą a grzmotem wynosi 10 sekund lub mniej, burza znajduje się bardzo blisko i stanowi realne zagrożenie. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poszukać bezpiecznego schronienia – najlepiej w budynku z instalacją odgromową. Należy pamiętać, że pomiar odległości metodą „błysk-grzmot” jest szacunkowy, a prędkość dźwięku może nieznacznie różnić się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

O czym jeszcze warto pamiętać podczas burzy?

Błyskawice mogą uderzyć nawet kilka kilometrów od centrum burzy. Dlatego, jeśli słyszysz grzmot, burza jest już w pobliżu i należy zachować szczególną ostrożność. Unikaj otwartych przestrzeni, wysokich drzew, metalowych przedmiotów oraz przebywania w wodzie.