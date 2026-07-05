Jak działa pomiar odległości burzy?
Obserwując burzę, nietrudno zauważyć, że błyskawica pojawia się na niebie, a dopiero po chwili dociera do nas dźwięk grzmotu. Wynika to z różnicy w prędkości rozchodzenia się światła i dźwięku w atmosferze. Światło pokonuje tę odległość praktycznie natychmiast, podczas gdy dźwięk potrzebuje na to znacznie więcej czasu.
Krok po kroku – jak obliczyć odległości burzy
Aby dowiedzieć się, jak daleko znajduje się burza, wystarczy wykonać kilka prostych czynności:
1. Zmierz czas między błyskawicą a grzmotem
Gdy zauważysz błyskawicę, natychmiast rozpocznij odliczanie sekund do momentu, w którym usłyszysz grzmot. Możesz użyć do tego stopera w telefonie, zegarka z sekundnikiem lub po prostu liczyć sekundy w myślach, najlepiej w tempie „tysiąc jeden, tysiąc dwa…”, aby uzyskać w miarę dokładny wynik.
2. Prosty wzór na odległość burzy
Otrzymany czas w sekundach pomnóż przez 343,2 (to prędkość dźwięku w powietrzu przy temperaturze ok. 20°C, wyrażona w metrach na sekundę). Otrzymasz w ten sposób odległość w metrach. Aby zamienić wynik na kilometry, podziel otrzymaną liczbę przez 1000.
Przykład obliczenia:
Jeśli czas między błyskiem a grzmotem wyniósł 9 sekund:
- 9 sekund × 343,2 m/s = 3088,8 metra
- 3088,8 metra ÷ 1000 = 3,08 km
Oznacza to, że burza znajduje się około 3 kilometrów od Twojej lokalizacji.
3. Dokładniejsze pomiary
Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik, warto powtórzyć pomiar dla kilku kolejnych błyskawic i wyliczyć średnią z uzyskanych odległości. Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnych błędów spowodowanych opóźnieniem reakcji lub innymi czynnikami.
Bezpieczeństwo podczas burzy
Eksperci podkreślają, że jeśli czas między błyskawicą a grzmotem wynosi 10 sekund lub mniej, burza znajduje się bardzo blisko i stanowi realne zagrożenie. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poszukać bezpiecznego schronienia – najlepiej w budynku z instalacją odgromową. Należy pamiętać, że pomiar odległości metodą „błysk-grzmot” jest szacunkowy, a prędkość dźwięku może nieznacznie różnić się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
O czym jeszcze warto pamiętać podczas burzy?
Błyskawice mogą uderzyć nawet kilka kilometrów od centrum burzy. Dlatego, jeśli słyszysz grzmot, burza jest już w pobliżu i należy zachować szczególną ostrożność. Unikaj otwartych przestrzeni, wysokich drzew, metalowych przedmiotów oraz przebywania w wodzie.
Źródło: Focus.de