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Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (07:02)

38 st. Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę, 18 lipca. 37 st. będzie w Wielkopolsce, 36 st. w Małopolsce, a 31 st. nad morzem. Tego dnia praktycznie w całym kraju słupki wskażą więcej niż 30 st. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po rekordowych upałach z końca czerwca do Polski wróci fala gorąca. Jaki natomiast będzie sierpień?

Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają
Zdj. poglądowe, Shutterstock /Shutterstock

Upały wracają do Polski

Według najnowszej prognozy IMGW tegoroczny lipiec roku zapisze się jako jeden z najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów. Eksperci przewidują, że już od połowy miesiąca do Polski znów napłynie bardzo gorące powietrze z południa Europy, co spowoduje gwałtowny wzrost temperatur. W wielu regionach kraju słupki rtęci mogą przekroczyć 35 st. C, a lokalnie nawet zbliżyć się do historycznych rekordów z końca czerwca tego roku. 

28 czerwca roku w Słubicach w województwie lubuskim stacje telemetryczne i operacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotowały aż 40,5 st. C. Bardzo blisko wyniku ze Słubic był Toruń w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie stacja IMGW zarejestrowała 40,3 st. C.

Kulminacja w sobotę

Choć gorąco zacznie robić się już we wtorek 14 lipca, kulminacja upałów przypadnie na sobotę, 18 lipca. W tym dniu prognozowane są temperatury od 31 st. nad morzem, 37 st. w Wielkopolsce, 36 st. w Małopolsce, do nawet 38 st. C zachodniej Polsce - na Dolnym Śląsku. 

Jaki będzie sierpień?

Według długoterminowych prognoz IMGW, fala upałów może utrzyma się przez kilka dni, a następnie ustąpi miejsca gwałtownym burzom i krótkotrwałemu ochłodzeniu. Synoptycy przewidują jednak, że sierpień również przyniesie falę upałów, a średnia temperatury będzie powyżej wieloletniej normy. 

Upał jest śmiertelnie niebezpieczny

Czerwcowa pogoda pokazała, jak niebezpieczna potrafi być wysoka temperatura. Warto więc pamiętać, by:

  • nie zostawiać nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci, osób starszych, zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C,
  • unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-17:00),
    pić dużo wody, jeść lekkie posiłki,
  • unikać napojów alkoholowych - absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych nad wodą,
  • korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli - odpowiednio zabezpieczonych i najlepiej nadzorowanych przez ratowników,
  • chronić głowę nakryciem i stosuj kremy z filtrem UV,
    jeśli mamy w domu zwierzęta - kilka razy dziennie wymieniać wodę na świeżą i chłodną,
  • unikać dużego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru,
  • unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii salmonelli.
Źródło: RMF24
Tagi: pogoda

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