Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają

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38 st. Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę, 18 lipca. 37 st. będzie w Wielkopolsce, 36 st. w Małopolsce, a 31 st. nad morzem. Tego dnia praktycznie w całym kraju słupki wskażą więcej niż 30 st. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po rekordowych upałach z końca czerwca do Polski wróci fala gorąca. Jaki natomiast będzie sierpień?

Upały wracają do Polski

Według najnowszej prognozy IMGW tegoroczny lipiec roku zapisze się jako jeden z najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów. Eksperci przewidują, że już od połowy miesiąca do Polski znów napłynie bardzo gorące powietrze z południa Europy, co spowoduje gwałtowny wzrost temperatur. W wielu regionach kraju słupki rtęci mogą przekroczyć 35 st. C, a lokalnie nawet zbliżyć się do historycznych rekordów z końca czerwca tego roku.

28 czerwca roku w Słubicach w województwie lubuskim stacje telemetryczne i operacyjne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotowały aż 40,5 st. C. Bardzo blisko wyniku ze Słubic był Toruń w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie stacja IMGW zarejestrowała 40,3 st. C.

Kulminacja w sobotę

Choć gorąco zacznie robić się już we wtorek 14 lipca, kulminacja upałów przypadnie na sobotę, 18 lipca. W tym dniu prognozowane są temperatury od 31 st. nad morzem, 37 st. w Wielkopolsce, 36 st. w Małopolsce, do nawet 38 st. C zachodniej Polsce - na Dolnym Śląsku.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW / materiały prasowe

Jaki będzie sierpień?

Według długoterminowych prognoz IMGW, fala upałów może utrzyma się przez kilka dni, a następnie ustąpi miejsca gwałtownym burzom i krótkotrwałemu ochłodzeniu. Synoptycy przewidują jednak, że sierpień również przyniesie falę upałów, a średnia temperatury będzie powyżej wieloletniej normy.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW / materiały prasowe

Upał jest śmiertelnie niebezpieczny

Czerwcowa pogoda pokazała, jak niebezpieczna potrafi być wysoka temperatura. Warto więc pamiętać, by: