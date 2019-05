W poniedziałek poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. PiS wygrywa z wynikiem 45,38 proc., druga Koalicja Europejska - 38,47 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Wiosna, uzyskując 6,06 proc. poparcia. Z kolei w szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały. Były uczeń wszedł do szkoły z bronią, zaczął strzelać i odpalił dwie petardy. Ranne zostały woźna i uczennica. Napastnika zatrzymano. Do tragedii doszło również w Biłgoraju. 24-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich rodziców. Natomiast na wschodzie, w Smoleńsku, polscy prokuratorzy rozpoczęli ponowne badania nad wrakiem tupolewa. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje poniedziałku.

