IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w rzekach na Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku i Mazowszu. Kulminacja wezbrania na Wiśle powoli przesuwa się poza lubelski odcinek i we wtorek ma się pojawić w Warszawie - podaje instytut.

Zdj. Bulwarów Wiślanych / Paweł Pawłowski / RMF FM

Wezbranie mija Puławy przy stanie 650 cm (100 cm ponad stan alarmowy), a około godz. 18 ma dotrzeć do Dęblina z kulminacją 549 cm (49 cm powyżej stanu alarmowego). Rano maksymalny stan wody będzie w Gusinie - około 406 cm, ale nie zostanie przekroczony stan alarmowy. Natomiast późnym popołudniem lub wieczorem we wtorek wezbranie z kulminacją około 600 cm pojawi się w Warszawie. Stan ostrzegawczy dla stolicy wynosi 600 cm, a stan alarmowy 650 cm.

Instytut podaje, że na Odrze kulminacja wezbrania przemieszcza się środkowym odcinkiem rzeki między Ścinawą a Głogowem. W Głogowie stan wody to 437 cm, a kulminacja w nocy ma wynieść 440 cm (to poniżej stanu alarmowego). Do Nowej Soli wezbranie ze stanem maksymalnym 371 cm (1 cm powyżej stanu ostrzegawczego) dotrze we wtorek około południa, a do Cigacic w środę nad ranem z nieznacznie przekroczonym stanem ostrzegawczym. Poniżej Nietkowa stan wody będzie w strefie wysokiej, ale poniżej ostrzegawczego.



IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w rzekach w województwach lubuskim, dolnośląskim i mazowieckim.



W najbliższych dniach, kiedy to wezbranie będzie się przemieszczać środkową Wisłą i środkową Odrą zalecamy zachować szczególną ostrożność. Osoby, które zbliżają się do brzegów tych rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Należy także śledzić komunikaty IMGW-PIB, np. na stronie www.pogodynka.pl - podaje instytut.



RCB wysyła SMS-owe ostrzeżenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałek, że ostrzeżenie w związku z falą wezbraniową na Wiśle obowiązuje w Warszawie, Płocku i w powiatach: garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, płockim i płońskim.



Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu do mieszkańców zagrożonych powiatów SMS-owych ostrzeżeń - tzw. alertu RCB - poinformowała instytucja. Centrum ostrzega w tych SMS-ach przed zbliżaniem się do rzek w zagrożonych rejonach.



Analizując prognozy pogody na najbliższe dni, warto zwrócić uwagę na prognozę opadu, zwłaszcza od poniedziałkowego popołudnia do nocy z wtorku na środę. W tych dniach od południowego zachodu na północny wschód przemieszczać się będzie strefa opadów i burz obejmująca swoim zasięgiem województwa południowe, centralne i wschodnie - zaznacza IMGW. Jak dodaje, sumaryczna wielkość opadów, zwłaszcza podczas burz, może przekroczyć 50-60 mm/36 h. W miejscach, gdzie wystąpią takie opady, lokalnie poziom wody może wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych, a w miejscach bardzo zurbanizowanych i w mniejszych zlewniach górskich nawet powyżej stanów alarmowych.