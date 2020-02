Prezydent Rosji nie ma w planach odwiedzin w Smoleńsku 10 kwietnia - to jeden z głównych tematów dnia. Co więcej, rosyjski MSZ zaprzecza, że przygotowywane jest spotkanie szefów dyplomacji Rosji i Polski ws. organizacji obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. W czwartek pojawiły się także informacje, że Polska wnosi o odrzucenie wniosku Komisji Europejskiej do TSUE o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Był to także kolejny dzień, w którym nie brakowało informacji na temat koronawirusa. Brukselska korespondentka dowiedziała się, że nasz kraj jest gotowa zmienić stanowisko i przystąpić do wspólnych unijnych zakupów szczepionki przeciw wirusowi z Wuhanu. Oto nasze podsumowanie dnia.

