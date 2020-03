Zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania zakażona koronawirusem. Jak poinformował wiceprezydent Poznania - stan kobiety od początku był ciężki, cierpiała też na inne schorzenia. Również w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, łącznie testy dały wynik pozytywny już u 51 osób. Lawinowo wzrosła liczba ofiar śmiertelnych we Włoszech. W ciągu doby odnotowano tam niemal 200 przypadków śmierci osób zakażonych koronawirusem. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa kolejne kraje podjęły decyzję o zamknięciu granic. W czwartek poinformowały o tym Ukraina, Słowacja i Czechy. Najważniejsze wydarzenia zebraliśmy dla Was w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

/ PAP/EPA

Poznań: Zmarła pacjentka zarażona koronawirusem

Zmarła 57-letnia kobieta, u której stwierdzono koronawirusa - poinformował wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. To pierwsza ofiara śmiertelna wirusa w Polsce. Kobieta miała wcześniej poważne problemy zdrowotne.







Andrzej Duda: Są propozycje zawieszenia spłacania kredytów od 3 do 6 miesięcy

Widzę bardzo dużą wolę wyciągnięci ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewniał z kolei, że choć nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego, to "nie ma mowy o recesji".

Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.

Andrzej Duda powiedział, że ważne jest to, aby każdy klient "w łatwy sposób, dostępny dla każdego, mógł z własnej woli zawiesić spłacanie kredytu na kilka miesięcy". Tu propozycje były różne - od 3 do 6 miesięcy - dodał.

Jadwiga Emilewicz: Na razie zasiłek tylko dla rodziców dzieci do 8. roku życia

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekazała na Twitterze, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom dzieci do 8. roku życia. Odniosła się w ten sposób do swojej porannej wypowiedzi, w której poinformowała, że zasiłki dla rodziców dzieci powyżej 8. roku życia zostaną uwzględnione w noweli specustawy.

Episkopat: Polecamy biskupom zwalnianie z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy

"Rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej" - podała Komisja Episkopatu Polski. To odpowiedź na epidemię koronawirusa.

Donald Trump zawiesza przyjazdy z Europy do USA. Powód? Koronawirus

Od północy w piątek na 30 dni zawieszone zostaną wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - powiedział prezydent USA Donald Trump w orędziu poświęconym głównie koronawirusowi. Wygłosił je w Gabinecie Owalnym. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.







Warszawska giełda w czwartek ponad 10 proc. na minusie

Ok. godz. 16 w czwartek indeks WIG tracił w stosunku do otwarcia ok. 10,7 proc. Skupiający największe spółki indeks WIG20 notował jeszcze większy spadek - o ponad 11,5 proc.

Do 1016 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem

Z 827 do 1016 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - to najnowszy bilans, jaki został przedstawiony w czwartek na codziennej konferencji prasowej. W całym kraju choruje obecnie ponad 12 tys. osób.



Ukraina zamyka swoje granice, również tę z Polską

Ukraina zamyka swoje granice, powodem jest obawa przed koronawirusem. Ogólna decyzja w tej sprawie już zapadła.



Słowacja: Rząd zamyka granice w związku z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd Słowacji zadecydował w czwartek, że granice państwowe będą mogli przekraczać tylko cudzoziemcy zarejestrowani na pobyt stały lub czasowy. Na Słowacji jest już 21 potwierdzonych przypadków zarażenia.



Czechy wprowadzają stan wyjątkowy na 30 dni

Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu premier Czech Andrej Babisz ogłosił natychmiastowe wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronawirusa. Będzie obowiązywać 30 dni. Przedłużenie jest możliwe tylko za zgodą Izby Poselskiej.