Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekazała na Twitterze, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom dzieci do 8. roku życia. Odniosła się w ten sposób do swojej porannej wypowiedzi, w której poinformowała, że zasiłki dla rodziców dzieci powyżej 8. roku życia zostaną uwzględnione w noweli specustawy.

"Korekta mojej porannej wypowiedzi: Po konsultacjach, na razie zasiłek będzie wypłacany rodzicom dzieci do 8 roku życia. Rząd cały czas analizuje, na bieżąco, wszystkie rozwiązania. Gdy dokonywane bedą zmiany, ministerstwo natychmiast o nich poinformuje" - poinformowała na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Wcześniej przekazała, że zasiłki dla rodziców dzieci powyżej 8. roku życia zostaną uwzględnione w noweli specustawy, która miała zostać przedstawiona na początku przyszłego tygodnia.

Obecnie specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.



Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.





Dla kogo zasiłek?

Teraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).



Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku. Oświadczenie może zostać złożone droga mailową.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

"Nie rozważamy zasiłku dla osób nieskładkowych"

Szefowa resortu rozwoju pytana, czy rząd będzie wypłacał zasiłki opiekuńcze osobom, których umowy nie są oskładkowane, odpowiedziała: "dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenia".



Wyjaśniła, że do świadczenia opiekuńczego wypłacanego obecnie rodzicom z tytułu opieki nad dziećmi, które nie chodzą do szkoły ma prawo "każda osoba, która pracuje na dowolnej umowie cywilno-prawnej, umowie zleceniu, umowie o dzieło, umowie o pracę, wszędzie tam, gdzie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne".



Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia. Będziemy analizować sytuację na bieżąco. Ta ustawa, którą przygotowujemy na wtorek prawdopodobnie nie rozwiąże wszystkich problemów, które mogą się pojawić w najbliższych tygodniach - zaznaczyła. Dodała, że rząd jest gotowy "do reakcji systemowych w miarę rozwoju sytuacji".



Emilewicz wskazała, że na wtorek ma być przygotowana "ustawa, ta najpilniejsza - z jednej strony poprawiająca płynność finansową przedsiębiorców, z drugiej strony rozwiązująca problemy rynku pracy - i one są tam zaadresowane".



Dodała, że posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 25 marca i "ma nadzieję na przyjęcie na tym posiedzeniu ustawy".