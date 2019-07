Głosowanie w Parlamencie Europejskim było jednym z głównych tematów dnia. Europarlamentarzyści zdecydowali: nową szefową Komisji Europejskiej została Ursula von Leyen. To był ważny dzień dla Europy i…. dla polskich uczniów, którzy dziś poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. Przeczytajcie nasze zestawienie najistotniejszych informacji dnia!

We wtorek zapadła kluczowa decyzja w Parlamencie Europejskim / PATRICK SEEGER/ Wojciech Olkuśnik/ Leszek Szymański/ Rafał Guz/ NINA PROMMER/arch.RMF / PAP/EPA

Lekarka, polityk, arystokratka – Ursula von der Leyen pierwszą w historii szefową Komisji Europejskiej

Nowo wybrana szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, dziękując europosłom, którzy oddali na nią głos, zaapelowała do całego Parlamentu Europejskiego, o wspólną pracę na rzecz zjednoczonej, wspólnej Europy. Na niemiecką polityk zagłosowało 383 europosłów - to tylko dziewięć głosów więcej niż wymagana większość bezwzględna. Przeciwko jej kandydaturze było 327 deputowanych, od głosu wstrzymało się 22.





Jarosław Kaczyński po porażce Beaty Szydło: Angela Merkel zadzwoniła z przeprosinami

"Premier Morawiecki informował mnie, że tuż po głosowaniu zadzwoniła do niego kanclerz Niemiec Angela Merkel z przeprosinami po tym, co się stało" - powiedział Jarosław Kaczyński komentując odrzucenie po raz drugi, kandydatury Beaty Szydło, na szefową unijnej komisji ds. zatrudnienia.



Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, to co się stało, to złamanie zawartych porozumień. To nigdy wcześniej nie miało miejsca. Była premier zapłaciła za to, że jest przedstawicielką katolickiego kraju i uznaje chrześcijańskie wartości - powiedział w rozmowie z PAP prezes PiS.





Wiesław Johann o spotkaniu w Kancelarii Prezydenta: Co to pana obchodzi, gdzie ja byłem?

"Co to pana obchodzi, gdzie ja byłem? To moja wewnętrzna sprawa" - tak Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy w KRS odpowiada na pytanie o poniedziałkowe spotkanie w Kancelarii Prezydenta.

W rozmowach w Kancelarii Prezydenta uczestniczył też szef KRS sędzia Leszek Mazur. W opublikowanym we wtorek komunikacie poinformował, że spotkał się z szefową kancelarii Haliną Szymańską.





Szef MEN komentuje wynik rekrutacji w Warszawie: Efekt rywalizacji

To niczyja wina, taki jest system rekrutacji - tak na pytanie naszego dziennikarza Mariusza Piekarskiego odpowiada minister edukacji Dariusz Piontkowski. W Warszawie ponad trzy tysiące kandydatów nie zakwalifikowało się do żadnej ze szkół średnich. Ale szef MEN przekonuje, że dopiero po 25 lipca będzie wiadomo, dla ilu osób zabrakło miejsca w liceach i technikach.

Muzeum POLIN wciąż bez dyrektora. Odmówił organizacji konferencji o Lechu Kaczyńskim?

Prof. Dariusz Stola był przychylny organizacji konferencji poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu - czytamy w oświadczeniu Muzeum POLIN. Warszawska placówka komentuje w ten sposób ostatnią wypowiedź wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, który zasugerował, że Stola odmówił organizacji takiego spotkania.





Zarzut dla byłego wiceministra finansów

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła dziś byłemu wiceministrowi finansów (2008-2015) Maciejowi G. zarzut niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat Skarbu Państwa w kwocie 3 mld zł z powodu nieuprawnionych zwrotów VAT.





"Nie ma jeszcze ostatecznych wyników ekspertyz". Wciąż trwają poszukiwania 5-letniego Dawida

Trwa szósta doba poszukiwań 5-letniego Dawida. Od wczoraj trwają dokładne analizy wszystkich zebranych informacji w sprawie zaginięcia chłopca. "Nie ma jeszcze ostatecznych wyników ekspertyz" - mówił dziś Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. "Nie ma możliwości, aby poszukiwania Dawida były w najbliższym okresie przerwane" - dodał.





Będzie protest związkowców z ArcelorMittal. "Nikt nie chce z nami rozmawiać"

24 lipca i 22 sierpnia związkowcy z ArcelorMittal zapowiadają manifestacje. Pierwsza ma odbyć się w Dąbrowie Górniczej przed budynkiem zarządu spółki, druga przed małopolskim urzędem wojewódzkim. Pracownicy stalowego giganta sprzeciwiają się planom wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie. Jak podkreślają, to może też oznaczać zwolnienia.



Nagrody Emmy. 30 nominacji dla "Gry o tron", 19 dla "Czarnobyla"

"Gra o tron" uzyskała najwięcej nominacji do nagrody Emmy przyznawanych produkcjom telewizyjnym. Serial HBO może się pochwalić aż 32 nominacjami. Uznanie krytyków uzyskał też "Czarnobyl", który otrzymał 19 nominacji.