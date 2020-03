Niemal 70 osób jest hospitalizowanych w Polsce w związku z podejrzeniem koronawirusa. We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 79, a o pierwszym potwierdzonym przypadku zarażenia Covid-19 poinformowała Ukraina. Szef WHO przekazał we wtorek informację, że na koronawirusa umiera większy odsetek zarażonych niż chorujących na sezonową grypę. Grecja po raz kolejny mierzy się z kryzysem migracyjnym, tym razem spowodowany on jest otwarciem granic przez Turcję, która postanowiła nie zatrzymywać u siebie uchodźców. We wtorek pomoc dla Grecji zadeklarowała Komisja Europejska - ma to być zarówno pomoc finansowa, jak i przekazanie specjalistycznego sprzętu. W Polsce zakończył się dzisiaj głośny proces ws. wydarzeń w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Władysława Frasyniuka oskarżonego o naruszenie nietykalności policjantów. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Sprawdź w specjalnym Podsumowaniu Dnia w RMF FM.

REKLAMA