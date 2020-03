Zmarł Stanisław Kania, były I sekretarz KC PZPR. Tę informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej jego syn.

Stanisław Kania / Grzegorz Jakubowski / PAP

Stanisław Kania zmarł ok. godz. 11 w warszawskim szpitalu przy ul. Stępińskiej. Jak poinformował jego syn, powodem była niewydolność krążeniowo-oddechowa.



Stanisław Kania 8 marca skończyłby 93 lata. Był I sekretarzem KC PZPR w latach 1980-1981.

Historyk o Kani: Był typem partyjnego polityka-gracza

Jak wskazuje Jerzy Eisler, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, Stanisław Kania przede wszystkim był człowiekiem, który był w PZPR przez cały okres istnienia tej partii, od początku do jej końca. Był typem partyjnego polityka-gracza, ale niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu - ocenia historyk.



Badacz wielokrotnie miał okazję rozmawiać ze Stanisławem Kanią. Oczywiście nigdy nie ukrywałem dzielących nas różnic. Natomiast on, można powiedzieć, miał do mnie zaufanie. Rzeczywiście rozmawialiśmy o rzeczach, o których rzadko przywódcy partyjni chcieli rozmawiać - przyznaje.

Kiedyś rozmawialiśmy o zakresie władzy I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wiadomo, że PRL była niesuwerenna, że rzeczywisty i główny decyzyjny ośrodek władzy znajdował się na Kremlu. On powiedział coś bardzo mądrego: Przecież, kiedy byłem I sekretarzem i spotykałem się z Leonidem Breżniewem, to on na mnie podnosił głos, pokrzykiwał, zachowywał się chwilami arogancko, ale jednocześnie kiedy ja mówiłem, tłumaczyłem nasze racje, on słuchał i mówił: “No dobrze, przekonałeś mnie. Bez twojego udziału nie będziemy interweniować" - opowiada historyk.