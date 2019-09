Za nami weekend pełen politycznych wystąpień - przedstawiciele różnych ugrupowań spotykali się z wyborcami i prezentowali im swoje wyborcze programy. Nie zabrakło też sportowych emocji. Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Holendrami 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. Z kolei polscy koszykarze przegrali z Amerykanami 74:87 w meczu o 7. miejsce mistrzostw świata.

Kaczyński: Rodzina musi być złożona z kobiety, mężczyzny i dzieci

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił podczas pierwszej z cyklu konwencji tematycznych, że "skałą, na której należy w Polsce budować, jest rodzina". To, jak powiedział, "rodzina złożona z kobiety i mężczyzny i dzieci".



Schetyna: Polki i Polacy, Kaczyński idzie po wasze pieniądze

Polki i Polacy, chcę was ostrzec: Jarosław Kaczyński idzie po wasze pieniądze - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas sobotniej konwencji KO w Poznaniu. Przypomniał propozycje KO, m.in. wyższe zarobki także dla osób średnio zarabiających oraz niższe składki na ZUS dla małych firm.

Schetyna zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że za planowane przez rząd podwyższenie płacy minimalnej zapłacą przedsiębiorcy.

Przekonywał jednocześnie, że jeżeli gospodarka będzie się dobrze rozwijać, to płaca minimalna może za kilka lat "skoczyć i do 5 tysięcy". Jeżeli gospodarką zajmą się nie cyrkowcy i amatorzy od Power Pointa, tylko prawdziwi fachowcy, to takie podwyżki płacy minimalnej będą możliwe i nie będą groziły upadłościami firm i zwolnieniami z pracy - wskazywał Schetyna.

Czarzasty: Nie jesteśmy oszołomami

Podczas wizyty w Toruniu lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że lewica nigdy nie była i nie będzie przeciwko wiernym i wierze. "Nie jesteśmy w tej sprawie oszołomami, świrami, którzy będą chodzili, opluwali ludzi wiernych, opluwali kler. Mamy do tego racjonalny, spokojny stosunek" - powiedział. Jednocześnie wskazał, że lewica jest za państwem świeckim i "za całkowitą transparentnością finansowania kleru".

Debata "Po prostu Polska". W poniedziałek 16 września porozmawiamy o zdrowiu

Wybory parlamentarne już za kilkadziesiąt dni. Jak politycy chcą zmienić kraj? RMF FM, "Dziennik Gazeta Prawna" i Interia.pl zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska" z udziałem polityków z największych ugrupowań. Najbliższa już 16 września, w poniedziałek. Porozmawiamy o zdrowiu. Zapraszamy już dziś!



Debata "Po prostu Polska". Porozmawiajmy o zdrowiu Michał Dukaczewski /RMF FM

MŚ koszykarzy. Polacy przegrywają z Amerykanami i zajmują 8. miejsce

Polscy koszykarze przegrali z Amerykanami 74:87 w meczu o 7. miejsce mistrzostw świata. Biało-czerwoni zakończyli więc turniej w Chinach na 8. lokacie.

"Biało-Czerwoni" przez długi czas byli rewelacją koszykarskich MŚ. Polacy niespodziewanie pokonali m.in. Chiny i Rosję, co dało im awans do kolejnej rundy. W ćwierćfinale jednak lepsi od podopiecznych Mike'a Taylora okazali się Hiszpanie, a w czwartkowym barażu do meczu o 5. miejsce Polaków pokonali Czesi.

Z kolei występ reprezentacji USA na MŚ w Chinach jest ogromnym rozczarowaniem. Amerykanie byli głównym faworytem do złota, ale już w ćwierćfinale przegrali z Francją. W czwartek niespodziewanie zostali pokonani przez Serbów.

Mistrzostwa Europy siatkarzy: Polacy pokonali Holendrów 3:0

Trener polskich siatkarzy Vital Heynen / Maciej Kulczyński / PAP





Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Holendrami 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. Mający na koncie dwa zwycięstwa biało-czerwoni w kolejnym spotkaniu w grupie D zmierzą się w poniedziałek z Czechami.



Kolejna kolizja z udziałem auta SOP

Doszło do kolejnej kolizji z udziałem auta należącego do Służby Ochrony Państwa. Tym razem między Rzgowem a Łodzią.



Problemy kandydata na komisarza ds. praworządności

Belgijska prokuratura prowadzi wstępne dochodzenie ws. Didiera Reyndersa, belgijskiego kandydata na unijnego komisarza ds. praworządności. Polityk podejrzewany jest o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Tę informację jako pierwsze podały dwa belgijski dzienniki - "L'Echo" i "De Tijd".

Polacy zaatakowani przez niedźwiedzia w Armenii. 33-latek zginął

Dwoje obywateli Polski zostało zaatakowanych przez niedźwiedzia na górze Aragac w Armenii - informuje armeńskie ministerstwo spraw nadzwyczajnych. Mężczyzna zginął.

Służby dostały zgłoszenie po godzinie 14 czasu lokalnego w sobotę. Dwoje Polaków zostało zaatakowanych przez niedźwiedzia podczas wspinaczki na wysokości 3500 metrów. Jak informują armeńskie media, powołujące się na służby ratunkowe, podczas ataku mężczyzna spadł ze skały.