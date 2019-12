Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo ws. oświadczenia majątkowego szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Danuta Dmowska-Andrzejuk jest oficjalną kandydatką na ministra sportu - ogłosił to we wtorek premier Mateusz Morawiecki. "Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE" - czytamy w stanowisku przyjętym przez rząd ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Katowicka prokuratura chce tymczasowego aresztowania znanego dziennikarza Kamila D. Mężczyzna jest podejrzany o oszustwo i podrobienie weksla. Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze i najciekawsze informacje dnia!

