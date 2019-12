Kancelaria Sejmu zwróciła się do Sądu Okręgowego w Olsztynie o uchylenie nakazu ujawnienia zgłoszeń kandydatów do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa i list poparcia dla nich. Ponad tydzień temu, nawiązując do ostatniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, zażądał tego sędzia Paweł Juszczyszyn - którego w konsekwencji zawieszono i wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Kancelaria Sejmu od miesięcy odmawia ujawnienia list poparcia do nowej KRS - mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po lewej: gmach Sejmu (fot. Paweł Balinowski/RMF FM), po prawej: sędzia Paweł Juszczyszyn i (w głębi) prezes stowarzyszenia Iustitia Krystian Markiewicz podczas manifestacji "Solidarnie z sędziami" (fot. PAP/Mateusz Marek) /RMF FM /PAP