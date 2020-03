Głównym tematem weekendu była epidemia koronawirusa. W Polsce odnotowano w sumie 11 potwierdzonych przypadków. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły w niedzielę, że tymczasowo zawieszają wszystkie rejsy do Włoch. Władze tego kraju wprowadzają ograniczenia w podróżowaniu, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń weekendu!





Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem o trzech kolejnych potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. W sumie w całym kraju odnotowano już 11 przypadków koronawirusa.

LOT zawiesza rejsy do Włoch

Polskie Linie Lotnicze LOT tymczasowo zawieszają wszystkie rejsy do Włoch. "Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane" - poinformował p.o. rzecznika prasowego PLL LOT Michał Czernicki. Jak wyjaśnił, zawieszenie lotów potrwa do 12 marca.





Włochy walczą z koronawirusem. Premier wprowadza ograniczenia w podróżowaniu

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. To jedno z postanowień przygotowywanego przez rząd dekretu.





Mucha o decyzji prezydenta: Nie było wyboru między telewizją a onkologią

"Prezydent w sprawie TVP nie rozumuje w kategoriach uzysku politycznego, rozumuje w kategoriach interesu publicznego" - mówi Gość Krzysztofa Ziemca Paweł Mucha z kancelarii prezydenta odnosząc się do decyzji Andrzeja Dudy o podpisaniu noweli ustawy abonamentowej. "To zupełnie nieprawdziwa alternatywa, absolutne kłamstwo. Nie było wyboru między telewizją publiczną a onkologią. (...) Środki na onkologię w ujęciu całej kadencji Zjednoczonej Prawicy znacząco wzrosły" - tak z kolei Paweł Mucha odnosi się do zarzutów opozycji, że 2 mld złotych są przeznaczane na kłamstwa TVP, a nie na onkologię.

Szpilka wygrywa z Radczenką na punkty. "Skandaliczny werdykt sędziów"

W walce wieczoru sobotniej gali pięściarskiej w Łomży Artur Szpilka wygrał na punkty z Ukraińcem Sergiejem Radczenko. 30-letni Polak, były pretendent do tytułu mistrza świata, po blisko 11 latach wrócił tym pojedynkiem z wagi ciężkiej do junior ciężkiej.

Udaremniono przemyt heroiny wartej 61 mln zł. Polak wśród zatrzymanych

Polskie służby udaremniły przemyt heroiny wartej ponad 60 mln zł - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród zatrzymanych jest Polak. Dziękował przy tym wszystkim funkcjonariuszem CBŚP, Straży Granicznej oraz KAS, którzy brali udział w tej akcji.