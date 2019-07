Małe firmy, szpitale oraz instytucje publiczne mają czas tylko do soboty, żeby złożyć oświadczenie uprawiające do płacenia w najbliższym półroczu takich rachunków za prąd jak w zeszłym roku. Jeśli tego nie zrobią, muszą szykować się na wyraźną podwyżkę cen. Problem w tym, że największe spółki energetyczne niechętnie informują o tym swoich klientów. "Kwestie personalne przy tworzeniu składu nowej Komisji Europejskiej oraz realizacji agendy strategicznej KE - to główne tematy czwartkowego spotkania nowej szefowej KE Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim" - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Były minister spraw zagranicznych Boris Johnson został ogłoszony nowym liderem Partii Konserwatywnej. Pokonał w wyborach obecnego szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta. We wtorek Johnson obejmie także urząd premiera w miejsce ustępującej Theresy May. We wtorek poznaliśmy też krowę, która... wybrała się na spacer. Oto najważniejsze wydarzenia dnia!

