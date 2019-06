Cztery osoby podejrzewane w sprawie korupcji w prokuraturze zatrzymali agenci CBA. Zatrzymani to dwoje adwokatów oraz były senator i jego syn. Zarzuty, które mają usłyszeć, dotyczą powoływania się na wpływy w prokuraturze, a także wręczenia łapówki prokuratorowi. Ponadto w środę padł nowy rekord wysokości temperatury w czerwcu. Jak podało IMGW, w Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza. Przygotowaliśmy dla was specjalne podsumowanie najważniejszych wydarzeń środy.

Najważniejsze wydarzenia środy / RMF/PAP / RMF/PAP

Były senator i jego syn zatrzymani. Chodzi o korupcję

Cztery osoby podejrzewane w sprawie korupcji w prokuraturze - zatrzymali agenci CBA. Sprawę prowadziły delegatury z Wrocławia i Szczecina. Zatrzymani to dwoje adwokatów, poza tym były senator i jego syn. Zarzuty, które mają usłyszeć dotyczą powoływania się na wpływy w prokuraturze, a także wręczenia łapówki prokuratorowi.

Środowisko rajdowe w szoku po zatrzymaniu byłego mistrza Polski

Rajdowy mistrz Polski sprzed 2 lat Filip N. został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z gigantycznymi wyłudzeniami podatku VAT - dowiedział się reporter RMF FM. Według łódzkiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, rajdowiec był członkiem zorganizowanej grupy, która spowodowała stratę Skarbu Państwa w wysokości 65 milionów złotych. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.



Bartłomiej M. może wyjść na wolność. Musi wpłacić wysoką kaucję

Nowy rekord ciepła w Polsce

Padł nowy rekord wysokości temperatury w czerwcu! Jak poinformował serwis meteoprognoza.pl, w Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza! Informację potwierdził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk. W stronę udzielnego księstwa?

Obawiamy się, że za sprawą nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, wolność badań naukowych w instytutach PAN zostanie zagrożona. Równocześnie zwracamy uwagę, że projekt, który w praktyce wyłącza PAN spod jakiegokolwiek nadzoru ministerialnego, rządowego i parlamentarnego, może sprawić, że Akademia przekształci się w udzielne księstwo - mówią RMF FM prof. Małgorzata Witko, dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, członek korespondent PAN oraz dr Grzegorz Marzec, zastępca dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN. Inicjatorzy listu otwartego do posłów i senatorów tłumaczą w rozmowie z Grzegorzem Jasińskim, dlaczego projekt jest szkodliwy i nie powinien zostać przyjęty.

Opinia biegłych psychiatrów o Stefanie W. dopiero po wakacjach

Kossakowski o zmianach klimatycznych: Nasze dzieci i wnuki będą żyć w straszliwych warunkach

"Pochyliłem głowę przed Ingą Zasowską z wielkim, wielkim szacunkiem i bardzo jej podziękowałem" - mówił gość Rozmowy w samo południe w RMF FM Marek Kossakowski. Lider partii Zieloni podkreślał, że "oburzył go hejt" wobec 13-latki, która w ubiegły piątek rozpoczęła przed Sejmem wakacyjny strajk klimatyczny. "Jest to absolutnie obrzydliwe i wyrażam wielką solidarność z Ingą i jej mamą, która stała się przedmiotem hejtu. To jest straszliwe - wyrzucanie 13-latce, że nie potrafi bon motami rzucać w sytuacjach publicznych, albo że ma warkoczyki?" - mówił. Jak ocenił, młodzieżowe protesty ws. klimatu są "super". "To jest cudowne i bardzo dziękuję, że (młodzi ludzie - red.) wywierają nacisk na polityków" - dodał.



Uwaga przedsiębiorcy! Czeka nas duża podwyżka ZUS-u

Tomasz Skory uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką

Tomasz Skory został laureatem nagrody przyznawanej dziennikarzom przez Adwokaturę Polską - Złota Waga. Dziennikarz RMF FM został doceniony za "za przybliżanie społeczeństwu tematów istoty niezależnego wymiaru sprawiedliwości". Gratulujemy!