Dane PKW po obliczeniu głosów z 99 proc. komisji obwodowych: PiS - 43.76 proc.; KO - 27.24 proc.; Lewica - 12.52 proc.; PSL - 8.58 proc.; Konfederacja - 6.79 proc.

15:21

Prawo i Sprawiedliwość w okręgu sieradzkim zdobyło 229 245 głosów, co daje mu 49,81 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni uzyskał 94 268 głosów (20,48 proc.).

Pozostałe komitety uzyskały: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 55 116 głosy (11,98 proc.); Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 47 373 głosów (10,29 proc.); Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 27 054 głosów (5,88 proc.). Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy otrzymał 7183 głosów (1,56 proc.).

15:20

PKW opublikowała oficjalne wyniki głosowania we wszystkich 513 obwodowych komisjach wyborczych w okręgu nr 2, obejmującym powiaty wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski.



Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 114 728 głosów (co stanowi 40,54 proc.). Koalicja Obywatelska dostała 90 812 głosów (32,09 proc.), SLD miał 34 957 głosów (12,35 proc.), PSL - 20 528 (7,25 proc.), Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15 346 (5,42 proc.).

15:07

Prawo i Sprawiedliwość przegrywa Senat. Wszystko wskazuje na to, że opozycyjni kandydaci na senatorów zdobyli w wyborach parlamentarnych 51 mandatów na 100 możliwych. PiS ma pewnych 48 senatorów.

15:00

W trzech okręgach wyborczych zorganizowanych w Szwecji (dwóch w Sztokholmie oraz jednym w Goeteborgu) zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie SLD.

Z opublikowanych przez ambasadę RP w Sztokholmie danych wynika, że w Szwecji w wyborach do Sejmu na listę KO oddano 2569 głosów (40,6 proc.), na PiS 1509 głosów (23,8 proc.), a na SLD 1339 głosów (21,2 proc.). Konfederacja otrzymała 621 głosów (9,8 proc.), zaś PSL 277 głosów (4,38 proc.).

14:51

Z danych przekazanych do PKW przez dwie obwodowe komisje wyborcze w Finlandii - w Helsinkach i Turku - wynika, że w wyborach do Sejmu na Koalicję Obywatelską oddano 41,8 proc. głosów, na SLD - 29,59 proc., a na PiS - 16,89 proc.



Najmniej głosów oddano na Konfederatów - 7,4 proc. oraz na PSL - 4,32 proc.

14:42

Przewodniczący PKW Wiesław Kozialewicz powiedział, że liczba głosów nieważnych powinna być podobna do ilości nieważnych głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pamiętacie państwo jak były wybory do europarlamentu, gdzie był rekord - jeśli chodzi o minimalną liczbę głosów nieważnych. (...) Wydaje mi się, że i w tych wyborach, skoro jest tzw. płachta czyli karta wyborcza nie broszurowa, tylko pojedyncza, to tych błędów nie powinno być - powiedział przewodniczący PKW.

14:40

Koalicja Obywatelska z wynikiem 35,82 proc. głosów zwyciężyła w wyborach do Sejmu w okręgu łódzkim (nr 9) - wynika z danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe komitety zdobyły: PiS - 32,90 proc.; SLD - 20,10 proc.; Konfederacja - 6,65 proc; PSL - 4,53 proc.

Według pełnych danych opublikowanych na stronie PKW, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni w okręgu łódzkim zdobył 148 830 głosów (35,82 proc.). Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 136 731 głosów (32,90 proc.); Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 83 524 głosów (20,10 proc.).

Pozostałe komitety uzyskały: Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 27 627 głosów (6,65 proc.) i Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 18 828 głosów (4,53 proc.).

14:34

PiS wygrało wybory do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim (nr 1), zdobywając niemal dwudziestoprocentową przewagę nad KO - wynika z podanych na stornie PKW danych po przeliczeniu protokołów ze wszystkich komisji obwodowych.

PiS w okręgu jeleniogórsko-legnickim zdobyło 42,40 proc. (183 364 głosów) poparcia, zaś KO - 25,02 proc. (108 191 głosów). Skalę zwycięstwa PiS wyraźnie widać po liczbie głosów oddanych na liderów list obu partii.

Trzeci wynik w okręgu jeleniogórsko-legnickim uzyskało SLD - 16,43 proc. wyborców. Lewica zdobyła tu 71 061 głosów.

Kolejne miejsca zajęli: PSL - 7,17 proc. poparcia (31 006 głosów), Konfederacja - 5,85 proc. (25 319 głosów) oraz KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 3,12 proc. (13 495 głosów).

14:30

PiS zdobyło 59,5 proc. głosów w wyborach do Sejmu w woj. lubelskim w okręgu chełmskim (nr 7) - podała PKW na stronie internetowej na podstawie danych ze wszystkich komisji obwodowych.



Drugi wynik uzyskała Koalicja Obywatelska - 14,8 proc. poparcia. Trzecie miejsce zajął PSL - 11,86 proc., czwarte SLD - 6,83 proc., a piąte Konfederacja - 5,84 proc. poparcia.

14:17

Według danych PKW z list Prawa i Sprawiedliwości najwięcej głosów zdobyli: lider partii Jarosław Kaczyński (244 639 głosów w okręgu warszawskim), Małgorzata Wassermann (140 692 w Krakowie), premier Mateusz Morawiecki (133 195 w Katowicach), szef MON Mariusz Błaszczak (133 126 w Warszawie) i minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro (115 903 w Kielcach).

13:55

Senat: PKW wyniki z 99,5 proc. obwodów: PiS - 44,71 proc.; KO - 35,46 proc.; PSL - 5,74 proc.

13:49

Dotychczasowy senator Bogdan Klich (KO) został wybrany na kolejną kadencję, wygrywając wybory w okręgu nr 33, obejmującym cześć Krakowa - wynika z danych PKW. Pokonał dwóch kontrkandydatów: startującego z poparciem PiS politologa, byłego prezesa Klubu Jagiellońskiego Krzysztofa Mazura oraz startującego z własnego komitetu radnego miejskiego Rafała Komarewicza.

13:48

Dotychczasowy senator Jerzy Fedorowicz został wybrany na kolejną kadencję, wygrywając wybory w okręgu nr 32, obejmującym zachodnią cześć Krakowa - wynika z danych PKW. Fedorowicz pokonał kandydata PiS, radnego małopolskiego sejmiku, ojca prezydenta - Jana Dudę.

13:40

Dane PKW z 99,49 proc. komisji wyborczych: PiS - 43,76 proc., KO - 27,24 proc., SLD - 12,52 proc., PSL - 8,58 proc., Konfederacja - 6,79 proc. Jak informuje nasz dziennikarz Paweł Balinowski, brakuje jeszcze protokołów ze 140 komisji, w tym trzech z Wielkiej Brytanii i jednego z Niemiec.

Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, że PiS zdobyło 8 mln 6 tys. 908 głosów, co stanowi 43,76 proc., KO - 4 mln 483 tys. 821 głosów - 27,24 proc., SLD - 2 mln 290 tys. 848 głosów - 12,52 proc., PSL - 1 mln 569 tys. 14 głosów - 8,58 proc., a Konfederacja - 1 mln 242 tys. 673 głosów - 6,79 proc.

13:32

Wynik Zjednoczonej Prawicy jest absolutnie spektakularny. Wszystko wskazuje na to, że takiego wyniku jeszcze nie było - oświadczył prezydent Andrzej Duda, komentując wyniki wyborów parlamentarnych. Prezydent pytany, co sądzi o wyniku SLD i dostaniu się tego ugrupowania do parlamentu, wskazał, że każdy elektorat powinien mieć swoją reprezentację. "Dobrze, że wszystkie strony sceny politycznej są reprezentowane, zwłaszcza że elektoratu, który jest zainteresowany głosowaniem na lewicę, ma światopoglądy lewicowe, jest w Polsce sporo, i dobrze, że ma on swoją reprezentację" - powiedział prezydent.

13:00

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker gratuluje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wyniku wyborów parlamentarnych w Polsce - ogłosiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva. "Szef KE nie może się doczekać kontynuacji współpracy, tak aby razem stawiać czoła wspólnym wyzwaniom" - powiedziała rzeczniczka KE.

12:44

PiS zdobyło 62,38 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu rzeszowskim (nr 23) - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW. Dane zostały wyliczone z protokołów wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe ugrupowania w tym okręgu zdobyły: Koalicja Obywatelska - 14,39 proc., Konfederacja - 8,25 proc., PSL - 7,79 proc., SLD - 6,59 proc., KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,60 proc.

12:33

Rzecznik rządu Piotr Müller twierdzi, że skład nowej rady ministrów poznamy w ciągu dwóch, trzech tygodni. Przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie kampanii zapowiadał, że kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki. W siedzibie PiS po godz. 12:00 ma rozpocząć się podsumowujące kampanię wyborczą spotkanie sztabu wyborczego. Po posiedzeniu sztabu odbędzie się z kolei spotkanie kierownictwa partii.

12:18

Po przeliczeniu głosów z 80,37 proc. obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Senatu w okręgu nr 65 - obejmującym Gdańsk i Sopot - prowadzi obecny wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO). Poparło go 70,05 proc. głosujących - podała PKW na swojej stronie internetowej.

12:10

PiS wygrywa zdecydowanie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie zdobywa ponad 60 proc. poparcia, a także m.in. w Białymstoku. Z kolei Koalicja Obywatelska wygrywa w Gdańsku i Warszawie - wynika z danych opublikowanych przez PKW na godz. 11.



11:40

Senat: Dane PKW z 93,93 proc. komisji wyborczych: PiS - 45,22 proc., KO - 34,92 proc., PSL - 5,57 proc.

10:19

PKW z blisko 91 proc. komisji wyborczych: PiS - 44,57 proc., KO - 26,65 proc., SLD - 12,27 proc., PSL - 8,63 proc., Konfederacja - 6,76 proc.



10:11

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński (Prawo i Sprawiedliwość) zdobył najwięcej głosów w wyborach do Sejmu w okręgu krośnieńskim. Według danych z 91,43 proc. obwodowych komisji wyborczych w niedziele głosowało na niego 53 344 osób. Cztery lata temu Kuchciński także miał najlepszy wynik w okręgu. Otrzymał wtedy 34 558 głosów.

10:10

Prawo i Sprawiedliwość o krok od utrzymania kontroli nad Senatem. Ma już zagwarantowanych co najmniej 49 mandatów w 100-osobowym Senacie - tak wynika z obliczeń dziennikarzy RMF FM na podstawie wciąż jeszcze niepełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Koalicja Obywatelska i pozostałe partie spod znaku anty-PiS mają 40 mandatów. O resztę trwa bój. PiS raczej zachowa więc kontrolę nad izbą wyższą, ale będzie to przewaga niewielka. W nowej kadencji Senatu będzie więc liczyła się żelazna dyscyplina.

09:49

PiS zdobył 45,79 proc. głosów w wyborach do Senatu, KO - 33,90 proc., PSL - 5,49 - proc. - wynika z danych z 82,41 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

09:47

Koalicja Obywatelska zdobyła 42,21 proc. w wyborach do Sejmu w Warszawie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 78,86 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS - 28,09 proc., SLD - 17,76 proc., Konfederacja - 7,12 proc., a PSL - 4,82 proc.

09:45

Zbigniew Ziobro wygrała pojedynek "jedynek" w Kielcach. Minister sprawiedliwości otrzymał 96 143 głosów - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW (84,01 proc. komisji). Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej głos oddało 25 172 osób.



09:44

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z PiS z ponad 100 tys. głosów prowadzi w okręgu podwarszawskim - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW na podstawie danych z 75,64 proc. komisji. Na rzecznika PO Jana Grabca swój głos oddało 43 tys. osób.



09:42

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz z poparciem 51,90 proc. wygrał wybory w senackim okręgu wyborczym nr 22 w woj. lubuskim. Tak wynika z danych ze wszystkich komisji obwodowych. Tyszkiewicz startował z własnego komitetu.



09:20

PiS zdobył 45,16 proc. głosów w wyborach do Sejmu; KO - 26,10 proc.; SLD - 12,10 proc.; PSL - 8,81 proc. a Konfederacja - 6,71 proc. - wynika z danych z 82,79 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

Według danych z 22696 na 27415 obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 6 473 987 głosów, co daje mu 45,16 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 3 741 299 głosy - 26,10 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 1 734 495 osób, co daje mu 12,10 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 1 262 703 i - tym samym - 8,81 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 961 567 i 6,71 proc. poparcia.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

09:13

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymała 223 186 głosów - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 66,49 proc. komisji. Na drugim miejscu znajduje się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, na którego swój głos oddało 140 596 osób. Trzeci wynik uzyskał z list SLD lider Lewicy Razem Adrian Zandberg, na którego swój głos oddało 74 168.

09:12

Premier Mateusz Morawiecki uzyskał w okręgu nr 31 w Katowicach ponad 78,5 tys. głosów poparcia, a jego rywal z KO Borys Budka ponad 61 tys. głosów - wynika z danych PKW z 61,91 proc. komisji wyborczych w tym okręgu. Zgodnie z nimi w tym okręgu zwyciężyło PiS z wynikiem 38,56 proc. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 37,22 proc.

09:07

W wyborach do Senatu - zgodnie z danymi PKW z 71,99 proc. komisji wyborczych - PiS ma 46,19 proc., KO - 33,25 proc., PSL - 5,31 proc. To oznacza, że na ten moment ze wstępnych wyliczeń wynika, że PiS ma 50 mandatów. Bój o Senat do ostatniej chwili rozgrywa się jeszcze na przykład w okręgu podwarszawskim. Tu zażarty pojedynek toczą Danuta Hubner i Jan Żaryn. W Łodzi Marek Markiewicz bije się cały czas z Krzysztofem Kwiatkowskim. Do nowego Senatu raczej nie wejdą na przykład Waldemar Pawlak i Jerzy Wenderlich z SLD oraz Stanisław Kogut - kiedyś z PiS.

08:55

Były poseł PO Stanisław Gawłowski zostanie najprawdopodobniej senatorem z Koszalina w woj. zachodniopomorskim Prowadzi o włos z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Nieckarzem. Obu kandydatów dzieli niespełna 350 głosów. To wyniki z 99% komisji wyborczych, więc teoretycznie wszystko może się jeszcze zdarzyć. Gawłowski w wyborach do Senatu wystartował z własnego komitetu. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne, polityk nie znalazł się w gronie kandydatów Koalicji Obywatelskiej, choć ta nie wystawiła nikogo przeciwko niemu. Krzysztof Nieckarz jest obecnie radnym sejmiku.

08:31

Koalicja Obywatelska zdobyła 41,55 proc. w wyborach do Sejmu w Warszawie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 66,49 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS - 28,79 proc., SLD - 17,68 proc., Konfederacja - 7,26 proc., a PSL - 4,72 proc.

08:27

Kiedy powstanie nowy rząd? Na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu obecny rząd musi złożyć dymisję. Konstytucja przewiduje trzy możliwe kroki wyłonienia rządu po wyborach. W pierwszym dużą rolę odgrywa prezydent, który m.in. desygnuje premiera. Jeśli ta próba zakończyłaby się niepowodzeniem, inicjatywę przejmuje Sejm. Gdyby posłom nie udało się powołać rządu, inicjatywa wraca do prezydenta.

08:15

"Dziękuję wszystkim Polakom, którzy dali kolejny dowód, że potrafimy korzystać z tego święta demokracji, również tym, którzy głosowali na naszych oponentów. Warto podkreślić, że po 1989 roku tak wysokiej frekwencji nie było, i warto też podkreślić, że nie było po 1989 roku partii, która uzyskałaby tak wysoki wynik. Ponieważ funkcjonujemy w oparciu o ordynację D'Hondta, to nawet tak wysoki wynik w tym momencie nie daje 100-procentowej pewności co do tego, że będziemy mogli samodzielnie rządzić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

08:07

Senat: Dane PKW z 71,99 proc. komisji wyborczych: PiS - 46,19 proc., KO - 33,25 proc., PSL - 5,31 proc.

08:04

Politycy Prawa i Sprawiedliwości odczuwają niedosyt. Większość analityków PiS-u przewidywała, że Konfederacja nie wejdzie do Sejmu, a wynik partii rządzącej będzie jeszcze lepszy. W najśmielszych przewidywaniach liczyli, że być może uda im się zdobyć 276 mandatów, co mogłoby pozwolić na odrzucenie prezydenckiego weta. Po drugie, nie wierzyli w mariaż ludowców z Kukizem. Według sondażowych wyników mogą oni liczyć na 30 mandatów. "To Kukiz uratował Kosiniaka-Kamysza" - uważa wiceprezes PiS Adam Lipiński. Z kolei Jacek Sasin uważa, że wynik Koalicji Obywatelskiej jest wysoki w stosunku do tego, co jej politycy zaproponowali w kampanii.

07:58

Dane PKW z 71,89 % obwodowych komisji wyborczych: PiS - 45,81%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - 25,46%, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 11,90%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,96%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,71%.

07:38

Wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nie zapowiadają zmian ani w polityce wewnętrznej, ani w stosunkach Warszawy z Wilnem i Brukselą - ocenia w poniedziałek litewska agencja BNS. "Po co zmieniać politykę, która przynosi zwycięstwo" - mówi litewski politolog Ramunas Vilpiszauskas. Zdaniem dziekana nauk politycznych i dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Szarunasa Liekisa w następstwie wyborów parlamentarnych nie należy spodziewać się zaostrzenia sporu Polski i Unii Europejskiej w kwestii "wdrażania zmian w systemie sprawiedliwości". "W kontekście zachowania się Węgier i stosunków Unii z Turcją, pretensje wobec Polski nie wyglądają poważnie" - zauważa Liekis.

07:21

"Czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Jak na razie w moim okręgu wyborczym ścigam pana premiera Morawieckiego. Każdy wynik wyborów przyjmiemy z pokorą" - mówi poranny gość RMF FM Borys Budka z PO. Jak podkreśla, trudno walczy się z całym aparatem partyjnym. "Trzeba wyciągnąć wnioski, żeby w przyszłości wynik był lepszy" - dodaje.

07:15

Zadanie dla nowego rządu? Ochrona zdrowia to najważniejsze wyzwanie - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Dla 81,2 proc. badanych priorytetowa jest ochrona zdrowia. Kolejną sprawą jest polepszenie jakości edukacji, na którą wskazało 32,1 proc. respondentów oraz sytuacja materialna seniorów - 26,9 proc. 20,6 proc. ankietowanych twierdzi, że nowy rząd powinien zadbać o zwiększenie płac, a 18,5 - ekologię i klimat.

07:10

Czy PiS będzie chciało kontynuacji dla Mateusza Morawieckiego w fotelu szefa rządu? Wszystko w rękach prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak zauważa nasz dziennikarz Patryk Michalski, na razie nic nie zapowiada tego, by pozycja Mateusza Morawieckiego mogłaby być zagrożona, ale to domysły, bo żaden polityk PiS, z którym rozmawiał, nie chciał wprost zadeklarować, że nie będzie zmiany premiera. To zadanie zarezerwowane wyłącznie dla prezesa PiS. To nie jest ten etap. Prezes Kaczyński ma strategię ułożoną - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Bliscy współpracownicy Mateusza Morawieckiego, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz przed północą, zakładają, że zmiana w fotelu szefa rządu nie nastąpi.

06:52

Wybory do Senatu: Dane PKW z 42,26 proc. komisji wyborczych: PiS zdobył 49,41 proc. głosów w wyborach Senatu, KO - 29,81 proc., PSL - 5,49 proc. - wynika z danych z 42,26 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

06:30

PiS zdobył 49,3 proc. głosów w wyborach Sejmu; KO - 22,27 proc.; SLD - 10,88 proc.; PSL - 9,75 proc. a Konfederacja - 6,62 proc. - wynika z danych z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 6. Nie są to dane nawet z połowy okręgów, ale w przeciwieństwie do exit polls są to już dane oficjalne po przeliczeniu kart z urn, a nie pytań sondażowych.

W większości są to zliczone głosy z południa kraju i ściany wschodniej: Małopolska, Podkarpacie - tam zliczono już głosy z 70 proc. okręgów. Stąd wynik PiS ocierający się o 50 proc.

Dla porównania na drugim biegunie mamy Poznań, gdzie zliczono głosy z 25 proc. obwodów i Kalisz, skąd nie ma ani jednego protokołu.

Z danych PKW opublikowanych po godz. 6:00 wynika także, że pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.