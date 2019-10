43,6 procent głosów i 239 mandatów: Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne 2019, zyskując samodzielną większość w Sejmie - takie wyniki przynosi sondaż late poll przygotowany przez Ipsos. Według tego badania, Koalicję Obywatelską poparło 27,4 procent głosujących, a trzecią polityczną siłą w Sejmie będzie Lewica, która uzyskała poparcie 12,4 procent wyborców. Swoich posłów wprowadzą do parlamentu również PSL-Koalicja Polska z poparciem na poziomie 9,1 procent oraz Konfederacja, na którą zagłosowało 6,4 procent wyborców. Frekwencja - jak wynika z badania - była rekordowa: wyniosła 61,1 procent! Zapraszamy na relację na żywo z Wieczoru Wyborczego!

02:02

Sondaż Ipsos late poll: PiS - 239 mandatów, KO - 131 mandatów, SLD - 46 mandatów, PSL - 30 mandatów , Konfederacja - 13 mandatów, inne - 1.





01:55

Sondaż Ipsos late poll: PiS - 43,6 proc.; KO - 27,4 proc.; SLD - 12,4 proc.; PSL - 9,1 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.



01:50

PiS wygrało w Stanach Zjednoczonych. Poniżej ostateczne wyniki głosowania w USA:



00:31 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ: REPORTERZY RMF FM ze SZTABÓW WYBORCZYCH

Przez cały wyborczy wieczór dziennikarze RMF FM relacjonowali dla Was wszystko, co działo się w sztabach najważniejszych sił politycznych. Było gorąco!



Relacja Pawła Balinowskiego ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości RMF24 Relacja Jonasza Jasnorzewskiego ze sztabu Koalicji Obywatelskiej Karolina Bereza /RMF FM Relacja Krzysztofa Berendy ze sztabu Lewicy Karolina Bereza /RMF FM Relacja Grzegorza Kwolka ze sztabu PSL-Koalicji Polskiej Grzegorz Kwolek /RMF FM Relacja Michała Dobrołowicza ze sztabu Konfederacji Karolina Bereza /RMF FM

00:25 JACEK SASIN

"Jestem optymistą i myślę, że parę mandatów jeszcze (PiS-owi) przybędzie, jak się policzy te głosy" - powiedział dziennikarzom wicepremier Jacek Sasin po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.



Ocenił, że rezultat Prawa i Sprawiedliwości jest dobry, ale równocześnie zaznaczył: "Mam takie przeczucie, że będzie jeszcze lepiej".



Jak mówił, PiS pokazało, że potrafi wdrożyć obiecane programy społeczne i dodać kolejne: w tym kontekście wymienił trzynastą emeryturę i 500+ na pierwsze dziecko.



"Duża grupa Polaków uznała, że ten program polityczny powinien być kontynuowany" - zaznaczył.



"PO pokazała, że nie ma żadnego pomysłu na Polskę i jest partią 'tylko na nie', partią negacji" - stwierdził również Sasin, przyznając jednak, że wynik Koalicji Obywatelskiej jest "zadziwiająco wysoki". "To pokazuje, jak bardzo PO potrafi wzbudzać negatywne emocje" - komentował.



Zapytany o budowanie powyborczych koalicji, Sasin odpowiedział pytaniem: "Widzi pan tu jakichś koalicjantów?".



Dopytywany zaś w tym kontekście o możliwy sojusz z Konfederacją odparł: "Wicepremiera (Janusza) Korwin-Mikkego trudno mi sobie wyobrazić".



Prezes PiS Jarosław Kaczyński (w centrum), europoseł Joachim Brudziński (po lewej) i premier Mateusz Morawiecki (po prawej) w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości / Radek Pietruszka / PAP

"Mam żal o to, że (opozycja) zbyt łatwo została podzielona, zniszczony został pomysł Koalicji Europejskiej. Wyjście PSL z Koalicji Europejskiej rozpoczęło jej dekompozycję i uważam, że szkoda. Gdybyśmy zostali w Koalicji Europejskiej i dołożyli jeszcze inne środowiska, to bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji i mielibyśmy ogromną szansę na zwycięstwo. Tak się nie stało i trzeba z tego wyciągnąć wnioski" - stwierdził Grzegorz Schetyna w rozmowie z dziennikarzami podczas wieczoru wyborczego w Warszawie.



Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej, w przyszłym Sejmie potrzebna będzie integracja klubów opozycyjnych.



"To jest najważniejsze: żeby pokazać, że będziemy mogli stawiać twarde warunki PiS-owskiej większości, bo tam się dopiero zacznie - tam będą przedstawiciele Solidarnej Polski, przedstawiciele Gowina. Dlatego musimy być bardzo cierpliwi i budować" - stwierdził Schetyna.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna i (po prawej) wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska w sztabie wyborczym KO w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

23:53 JAK GŁOSOWAŁY KOBIETY, JAK GŁOSOWALI MĘŻCZYŹNI?

/ Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 / RMF FM

23:47 KIEDY OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW 2019?

Ogłoszenia oficjalnych i ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2019 spodziewać się można nie wcześniej niż w poniedziałek późnym wieczorem albo we wtorek - poinformował zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak.



23:39 WYNIKI WYBORÓW 2019 na INFOGRAFIKACH:

/ Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 / RMF FM

23:31 POWYBORCZY PORANEK w RMF FM i na RMF 24:

W powyborczy poniedziałkowy poranek zapraszamy Was do RMF FM i na RMF 24 na serię politycznych rozmów!



O godzinie 07:00 gościem Roberta Mazurka będzie polityk Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Borys Budka.



O godzinie 08:00 w studiu RMF FM pojawi się polityk Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.



O godzinie 09:00 natomiast Marcin Zaborski zaprosi na rozmowę z przedstawicielami: PSL-u Piotrem Zgorzelskim i Wiosny Krzysztofem Śmiszkiem.



Słuchajcie nas w RMF FM, obejrzyjcie transmisje na RMF24.pl!



23:26 PAWEŁ KUKIZ

"Nie jestem całkowicie zadowolony, dlatego że z tych wstępnych sondaży wynika, że jedna partia będzie miała samodzielną władzę" - tak Paweł Kukiz skomentował podczas wieczoru wyborczego PSL-Koalicji Polskiej wyniki wyborów parlamentarnych według sondażu exit poll.



"Więc długa droga przed nami: wytężonej pracy przez kolejne cztery lata - a być może wcześniej pojawi się taka sytuacja, że będzie można przywrócić Polskę na drogę prawdziwie demokratycznego państwa, gdzie obywatel będzie pracodawcą dla władzy, a nie jej wyrobnikiem za marny grosz" - mówił.



Podziękował wszystkim - jak stwierdził - "świadomym wyborcom, którzy wiedzą, że bez kluczowych zmian - jak zmiana sposobu wybierania posłów, referenda dla obywateli, jak upodmiotowienie obywateli - będziemy szli w przepaść i zawsze będzie większa lub mniejsza dyktatura".



"Chciałbym Władysława (Kosiniaka - Kamysza) przymusić do zapewnienia ludzi Kukiz '15, że od tych postulatów nigdy nie odstąpisz" - powiedział również Paweł Kukiz zwracając się do szefa PSL.



Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz i (za jego plecami) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w sztabie wyborczym PSL-Koalicji Polskiej / Wojciech Olkuśnik / PAP

23:18 ANDRZEJ DUDA

Na Twitterze wyniki wyborów parlamentarnych 2019 skomentował prezydent Andrzej Duda.

"Bardzo dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy dziś wzięli udział w wyborach. Gratuluję wszystkim Państwu Posłom i Senatorom, którzy dziś zdobyli mandaty, przy wysokiej frekwencji. To ważne! Wspaniała postawa Wyborców. Dziękuję!" - napisał.

23:15 WŁODZIMIERZ CZARZASTY i ADRIAN ZANDBERG

"Obiecaliśmy swoim partiom, obiecaliśmy lewicy, że wrócimy do Sejmu. To jest wielki sukces, wróciliśmy do Sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Będziemy mogli mówić o Europie i Unii Europejskiej, do której polska lewica Polskę wprowadziła. Bądźcie z tego dumni" - mówił po ogłoszeniu wyników exit poll przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.



"Przez cztery lata będziemy przygotowywali najlepsze programy, będziemy się przygotowywali do najlepszego rządzenia. Chyba że Ipsos się pomylił i będziemy rządzili" - stwierdził z przymrużeniem oka.



"Zrobiliśmy to. To były szalone trzy miesiące, po których wchodzimy do parlamentu jako trzecia siła polityczna, z silną reprezentacją - i Jarosław Kaczyński ma problem. Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna" - mówił natomiast lider partii Razem Adrian Zandberg.



Podkreślał, że "w Sejmie będzie opozycja, której będzie chciało się walczyć".



"Będzie w Sejmie opozycja, która będzie walczyć o prawa pracownicze, o lepszą jakość usług publicznych, o porządną ochronę zdrowia, o podwyżki dla pracowników" - wyliczał.



"Będzie w polskim Sejmie lewica - i to zmienia wszystko. Będzie w polskim Sejmie lewica i to jest pierwszy krok do lewicowego rządu" - oświadczył Zandberg.



Więcej komentarzy liderów Lewicy znajdziecie TUTAJ! >>>>

23:08 WYNIKI WYBORÓW 2019 wg WIEKU, PŁCI i WYKSZTAŁCENIA GŁOSUJĄCYCH:

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet - wynika z sondażu Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych.



Według badania, na PiS swój głos oddało 44,1 procent mężczyzn i 43 procent kobiet, natomiast na Koalicję Obywatelską zagłosowało 24,7 procent mężczyzn i 29,9 procent kobiet.



Partia Jarosława Kaczyńskiego triumfuje również w każdej grupie wiekowej. Największe poparcie - 55,6 procent - uzyskała wśród wyborców 60+.



Koalicja Obywatelska najlepszy wynik - 31,7 procent - uzyskała natomiast wśród wyborców w wieku 40-49 lat.



Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ! >>>>

22:47 WIĘKSZOŚĆ SAMODZIELNA - ALE CZY KONSTYTUCYJNA?

W nowej kadencji parlamentu Prawo i Sprawiedliwość dysponować będzie w Sejmie - jeśli potwierdzą się sondażowe wyniki wyborów - samodzielną większością. Według exit poll, partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła bowiem 43,6 procent głosów, co przełoży się na 239 poselskich mandatów.



Czy taka większość wystarczy do zmiany konstytucji? A może umożliwiłoby ją PiS-owi połączenie sił z innym ugrupowaniem?



Sprawdziliśmy: przeczytajcie! >>>>





22:31 WYNIKI WYBORÓW 2019 w MIASTACH i na WSIACH:

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrywa na wsi, Koalicja Obywatelska - w największych miastach - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.



Według tego badania, wśród mieszkańców wsi PiS uzyskało 56,2 procent poparcia, a Koalicja Obywatelska 16,7 procent.



Z kolei w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców na KO zagłosowało 41,1 procent wyborców, zaś na PiS 26,9 procent.

O szczegółach przeczytacie TUTAJ! >>>>





22:18 FREKWENCJA w WOJEWÓDZTWACH:

Najwyższą frekwencję w wyborach parlamentarnych - 67,8 procent - zanotowano w województwie mazowieckim, najniższą natomiast - 54 procent - w województwie warmińsko-mazurskim - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.



Obok Mazowsza na podium znalazły się również województwa: małopolskie - z frekwencją na poziomie 63,5 procent - oraz wielkopolskie, gdzie do urn poszło 63,2 procent uprawnionych do głosowania.



W 11 województwach odnotowano frekwencję poniżej średniej krajowej.



O szczegółach przeczytacie TUTAJ! >>>>

22:09 MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

"Poczekamy na pełne wyniki wyborów. Wierzę, że będą bardzo dobre. Wierzę także, że Senat będzie przez nas zdobyty, bo to jest wynik tego, co robiliśmy jako opozycja" - powiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów 2019.



Oceniła, że wynik uzyskany przez Koalicję to efekt rozmów z ludźmi.



"Ludzie chcą współpracy, chcą pokazać, że potrafimy zasypywać te podziały, które są w naszym kraju. Ludzie nie chcą Polski pękniętej na pół, nie chcą, żeby pękało im serce z tego (powodu), że Polacy nie potrafią ze sobą się porozumieć" - mówiła.



"My dajemy szansę na współpracę, na porozumienie. Pokazaliśmy jako Koalicja, że potrafimy współpracować i będziemy współpracować z każdym, kto chce budować demokratyczną Polskę, kto przestrzega tych samych wartości, każdym, kto chce dzielić władzę ze wszystkimi obywatelami, a nie zamykać się w jednym budynku i samemu rządzić" - podkreślała.



"Wierzę w nasze zwycięstwo i to, że nie przestajemy pracować, nie przestajemy zasypywać tego podziału, który jest pomiędzy Polakami" - dodała Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska / Paweł Supernak / PAP

22:05 WYNIKI WYBORÓW 2019 w WOJEWÓDZTWACH:

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w 14 województwach, Koalicja Obywatelska w dwóch - wynika z sondażu Ipsos zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsatu.



Największym poparciem PiS cieszyło się na Podkarpaciu, gdzie zdobyło 62,1 procent głosów, najmniejszym - w Lubuskiem, gdzie uzyskało poparcie 31,9 procent wyborców.



Koalicja Obywatelska triumfowała w województwach: pomorskim i lubuskim.



Szczegółowe wyniki wyborów 2019 w poszczególnych województwach znajdziecie TUTAJ! >>>>

21:58 JANUSZ KORWIN-MIKKE

"Ostatnio mieliśmy 6,1 (procent) i wyszło 4,5 - w związku z tym ja bym się w tej chwili nie cieszył" - tak Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, skomentował sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019.



Podkreślił, że w ramach Konfederacji współpracowały różne środowiska: wymienił m.in. narodowców, ultrakatolików, libertarian czy monarchistów.



"Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieję, że te wyniki to odbiją" - powiedział.



Dziękował również wyborcom. "To są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło. Hasło brzmiało: 'Albo kontynuacja, albo Konfederacja'. Oni wybrali Konfederację" - zaznaczył Janusz Korwin-Mikke.



Szerszy komentarz Janusza Korwin-Mikkego znajdziecie TUTAJ! >>>>





21:53 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Jeśli wyniki sondażowe wyborów się potwierdzą, będzie to "wielki mandat zaufania od rodaków dla racjonalnego centrum, dla Koalicji Polskiej" - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po ogłoszeniu wyników exit poll. Dziękując za każdy oddany głos, podkreślił: "To jest dla nas wielkie wyróżnienie".



"Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszego bloku, jeszcze szerszej Koalicji Polskiej, bo takie racjonalne centrum ludzi przyzwoitych, umiarkowanych, ale oddanych ojczyźnie każdego dnia, jest bardzo potrzebne" - zaznaczył.



Zapewnił, że PSL będzie stało na straży swoich wartości.



"Nie będzie niebezpiecznych skrętów ani w prawo, ani w lewo. Taka Polska jest możliwa. I wiemy, po jakiej stronie stoimy: państwa wolnego, niepodległego, demokratycznego, godnego, które szanuje każdego obywatela, a nie samowładzę" - podkreślił lider ludowców.



Szerzej o wystąpieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza przeczytacie TUTAJ! >>>>

21:47 ROBERT BIEDROŃ

"Wracamy do parlamentu, wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy: do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu" - mówił lider Wiosny Robert Biedroń podczas wieczoru wyborczego Lewicy.



Podziękował przewodniczącemu SLD Włodzimierzowi Czarzastemu i liderowi partii Razem Adrianowi Zandbergowi za połączenie sił w wyborczej walce.



"Połączyliśmy trzy pokolenia. Zrobiliśmy to, co w Polsce rzadko się zdarza w życiu politycznym: podaliśmy sobie ręce, zmieniliśmy oblicze polskiej polityki. Wchodzimy do Sejmu i będziemy tam pracowali każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku przez całą kadencję, żeby pokazać, że Polska może mieć inne oblicze niż to, które widzimy przez ostatnie cztery lata, że Polska może być otwarta, nowoczesna, tolerancyjna, uśmiechnięta, a do tego (może być) państwem dobrobytu" - podkreślał Robert Biedroń.

Więcej komentarzy liderów Lewicy znajdziecie TUTAJ! >>>>





21:39 GRZEGORZ SCHETYNA

"Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chciałbym powiedzieć, że to jest jedyna droga: dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę też powiedzieć, że wszystko jest przed nami: wybory prezydenckie - i tam też będziemy gotowi i te wybory wygramy - to jest nasza obietnica" - mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.



Dodał, że chciałby przekazać "tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie, o dominacji, którzy chcą układać państwo tak, by w nim dobrze było tylko im: nie będzie Budapesztu w Warszawie!".



Pełny komentarz Grzegorza Schetyny znajdziecie TUTAJ! >>>>



21:35 JAROSŁAW KACZYŃSKI

"Krótko mówiąc: kończymy pewien etap, zaczynamy nowy. Wcale nie łatwiejszy, może trudniejszy. Ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem" - mówił Jarosław Kaczyński w czasie wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Pełny komentarz Jarosława Kaczyńskiego znajdziecie TUTAJ! >>>>

21:31

Zobaczcie relację reportera RMF FM Pawła Balinowskiego ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości!



Relacja Pawła Balinowskiego ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości RMF24

21:25

Mateusz Morawiecki: Te 7,5-8 milionów Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem.

Cytat Te 7,5-8 milionów Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu, Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna. (...) Ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny, społeczny mandat (...) Mimo tych wielu przeciwności - wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata, droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę - a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego. Mateusz Morawiecki

21:18 GRZEGORZ SCHETYNA po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów:

Grzegorz Schetyna: Nie będzie Budapesztu w Warszawie!



Cytat To były trudne cztery lata, to nie była równa walka, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody. (...) Będziemy się starać, by dobrze współpracować w Sejmie i Senacie, współpraca ugrupowań opozycyjnych to jedyna droga. (...) Nie będzie Budapesztu w Warszawie! Grzegorz Schetyna

21:18 JAROSŁAW KACZYŃSKI po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów:

Jarosław Kaczyński: Poważna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać.

Cytat Mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana. Ale jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, o czym mówiliśmy, ale także nad tym, co się nie udawało - i to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać - mimo przecież zupełnie ewidentnych i oczywistych osiągnięć Jarosław Kaczyński

21:08

Oto wyniki wyborów parlamentarnych 2019 według sondażu exit poll:



/ RMF FM /

21:07 REKORD FREKWENCJI!

Aż 61,1 procent uprawnionych do głosowania Polaków oddało głosy w wyborach parlamentarnych 2019! To absolutny rekord frekwencji!



21:04

Zapraszamy na transmisję ze sztabów wyborczych ogólnopolskich komitetów wyborczych:



Wideo youtube

21:00 WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2019 wg SONDAŻU EXIT POLL:

Prawo i Sprawiedliwość: 43,6 procent i 239 mandatów

Koalicja Obywatelska: 27,4 procent i 130 mandatów

Lewica: 11,9 procent i 43 mandaty

PSL-Koalicja Polska: 9,6 procent i 34 mandaty

Konfederacja Wolność i Niepodległość: 6,4 procent i 13 mandatów

Takie są - według sondażu Ipsos dla TVN, TVP i Polsatu - wyniki wyborów parlamentarnych 2019!

/ RMF FM /

20:50

Dokładnie 10 minut dzieli nas od zamknięcia lokali wyborczych i tym samym zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych 2019!



20:31

Dziennikarze RMF FM zameldowali się już w sztabach wyborczych wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Ich relacje usłyszycie w Faktach RMF FM!



20:26

Do godziny 18:30 Państwowa Komisja Wyborcza nie otrzymała sygnałów, które świadczyłyby o konieczności przedłużenia ciszy wyborczej - taka informacja przekazana została na konferencji prasowej PKW.

Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, cisza wyborcza zakończy się o 21:00 - i właśnie wtedy przedstawimy Wam pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019!

20:01 ZAPRASZAMY na WIECZÓR WYBORCZY w RMF FM i na RMF 24!

Wybory parlamentarne 2019 powoli dobiegają końca: niespełna godzina dzieli nas od zamknięcia lokali wyborczych!

Kiedy to nastąpi, w RMF FM i na RMF 24 przedstawimy Wam wyniki sondażu exit poll, uwzględniające procentowe poparcie dla poszczególnych komitetów oraz podział mandatów w Sejmie!

W trakcie Wieczoru Wyborczego wraz z reporterami RMF FM zaprosimy Was na relacje prosto ze sztabów wyborczych, zaprezentujemy pierwsze gorące komentarze i pokusimy się o prognozy na przyszłość.

W tej chwili natomiast najważniejsza informacja dotyczy frekwencji: według najnowszych danych Państwowej Komisji Wyborczej, do godziny 17:00 głosy oddało w wyborach parlamentarnych 2019 aż 45,94 procent uprawnionych do głosowania!

Dla porównania: cztery lata temu o tej porze było to 38,97 procent - a to oznacza wzrost aż o niemal 7 procent!

Pierwszą część naszej relacji na żywo z dnia wyborów - z najważniejszymi informacjami, filmami i zdjęciami od Was - znajdziecie TUTAJ! >>>>





Wybory parlamentarne 2019: Kolejka-gigant w Berlinie! EWA /Gorąca Linia RMF FM

Wybory parlamentarne 2019: Kolejka w Kopenhadze Gorąca Linia RMF FM /