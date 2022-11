Trzy dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat zostały potrącone na przejściu dla pieszych koło szkoły podstawowej w Świniarsku koło Nowego Sącza w Małopolsce. Kierowca odjechał z miejsca wypadku. Został już ujęty przez policję.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło, kiedy trzy dziewczynki z Ukrainy przechodziły przez jezdnię na zielonym świetle. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala.

Ich stan zdrowia określany jest jako stabilny. Dwie mają urazy kończyn, a jedna głowy.



Sprawca wypadku nie zatrzymał się i odjechał. Jeden z kierowców widząc to ruszył za nim i doprowadził do niego policjantów. Okazało się, że kierujący to 77-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości.



Pierwsze badanie pokazało, że był trzeźwy, ale pobrano mu krew do dalszych badań.