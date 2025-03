Na 22 lata ma trafić do więzienia 40-letni Krzysztof M., który w 2023 r. strzelał do policjantów w Sowinie na Opolszczyźnie. Mężczyzna zaatakował mundurowych, którzy mieli odwieźć go do aresztu za łamanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Jesienią 2023 r. Krzysztof M. miał do odbycia karę aresztu w związku z łamaniem obostrzeń covidowych. Chodziło konkretnie o brak maseczki w sytuacji, gdy była ona wymagana. Gdy mężczyzna zobaczył przed swoim domem w Sowinie na Opolszczyźnie policjantów, którzy mieli go dowieźć do aresztu, mierzył do nich z pistoletu. Potem zabarykadował się w domu i groził, że wysadzi budynek. Na miejsce wezwano antyterrorystów, którzy siłowo weszli do budynku. Prokuratura stwierdziła w akcie oskarżenia, że Krzysztof M. strzelał w kierunku trzech interweniujących policjantów. Śledczy uznali, że działał w tzw. zamiarze ewentualnym pozbawienia ich życia. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



