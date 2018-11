Kampania "Nieszczęśliwy numer" przygotowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została zwycięzcą tegorocznego konkursu kreatywnej reklamy radiowej adFM AWARDS. Przedstawiciele laureata odebrali nagrodę – statuetkę i czek na kampanię w RMF FM o wartości 200 tys. zł netto (po rabatach) – podczas gali Kreatura 2018.

/ foto. pixabay /

Kampania społeczna Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego promowała zachowanie bezpiecznej prędkości na drogach. Bohaterami kampanii były ofiary przekroczonej prędkości, a szczególną uwagę przykuwało nieszablonowe nawiązanie do "szczęśliwego numeru" - w spocie jest to "nieszczęśliwy numer", czyli prędkość, która doprowadziła do wypadku. W opinii jurorów akcja ta jest wzorcową kampanią społeczną: wywołuje emocje, porusza, trafia z przekazem w sedno problemu, pokazuje, jakie zachowania powinniśmy zmienić.

Spot "Nieszczęśliwy numer" był jednym z 10. finalistów 2. edycji adFM AWARDS. (Pełna lista nominowanych znajduje się na stronie adfm.pl). Zwycięzcę wybrało jury w składzie: Ewa Osińska - Radio Buying Director, GroupM, Aneta Urbanowicz - Dyrektor ds. Zakupu i Planowania Mediów, Euro RTV AGD, Sebastian Olszowy - Dyrektor Marketingu i Komunikacji, kancelaria prawna SPCG, Bartosz Gomółka - Head of Strategy, BBDO Warszawa, Piotr Myszak - Wiceprezes VFP Communications, wydawcy "Media & Marketing Polska", Tadeusz Sołtys - Prezes i Dyrektor Programowy RMF FM, Mariusz Gołda - Dyrektor Marketingu Grupy RMF.

Konkurs kreatywnej reklamy radiowej adFM AWARDS wyróżnia projekt, wydarzenie, inicjatywę czy osobowość ważną dla radiowego rynku reklamy. Może to być: spot o niezwykłej kreacji, akcja specjalna, inicjatywa, w której radio odegrało ważną rolę, czy też osoba, która przyczyniła się do popularyzacji radia jako medium reklamowego. Nagrodą jest kampania reklamowa w RMF FM o rynkowej wartości 200 tys. zł netto (po rabatach). Organizatorem jest Grupa RMF, a patronem medialnym miesięcznik "Media&Marketing Polska".