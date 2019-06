Jeśli wybory do Sejmu odbyłyby się w tym tygodniu, wygrałaby je Zjednoczona Prawica-Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 41,5 proc. głosów – wynika z sondażu IBRIS dla „Dziennika Gazety Prawnej”, dziennik.pl, RMF24.PL i RMF FM. PiS osiągnęłoby taki wynik, gdyby mierzyło się z opozycją zjednoczoną w szerokiej koalicji (PO-PSL-Wiosna-SLD-Nowoczesna-Zieloni), która mogłaby liczyć na 38,2 proc. głosów. Byłyby to jedyne ugrupowania, które dostałyby się do Sejmu.

