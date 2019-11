„Nie było powiedziane, że dzisiaj taka dymisja nastąpi, liczymy, że nastąpi to na początku przyszłego tygodnia” – tak o ewentualnym odejściu Mariana Banasia z funkcji prezesa NIK mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Sobolewski. „Jeśli nie będzie tej refleksji ze strony prezesa Banasia, to podejmiemy pewne działania legislacyjne” – dodawał szef komitetu wykonawczego PiS. Gość Marcina Zaborskiego przyznał, że nie wie, czy Jarosław Kaczyński poznał raport CBA ws. Banasia. „Nie sądzę” – mówił Sobolewski. Nie wykluczył, że w przyszłości odtajnienie raportu będzie wskazane. Na pytanie, w jakim trybie Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński spotkali się z Marianem Banasiem, żeby domagać się od niego dymisji, Sobolewski: „chyba to nie jest zabronione, że się spotykają”. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślał też, że w momencie gdy Banaś był powoływany na szefa NIK-u zarzutów nie było, była kontrola CBA.

