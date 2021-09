Rząd nie wycofa się ze zmian podatkowych dla osób zatrudnionych na etatach. Będzie natomiast łagodzenie stanowiska względem przedsiębiorców - ustalili dziennikarze RMF FM.

Polski Ład ma być dla przedsiębiorców łagodniejszy / Tytus Żmijewski / PAP

Prawdopodobnie już jutro premier Mateusz Morawiecki ogłosi "rewolucję w rewolucji", czyli zmiany w projekcie Polskiego Ładu.

Jak to ostatecznie ma wyglądać? Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że rząd jednak nie podniesie składki zdrowotnej do 9 procent. Ostatecznie - w projekcie rządowym ma to być niecałe 5 proc. już od nowego roku.

Zmiana ta oznacza, że na przykład samozatrudniony rozliczający się liniowo, zarabiający - 5 tys. zł miesięcznie na rękę - straci miesięcznie nie 500, a 200 zł.

W związku z tym Polski Ład będzie dla przedsiębiorców łagodniejszy.

Co do etatowców - osoby zarabiające na rękę do 7-8 tys. zł, zyskają lub zmian nie odczują. Ci zarabiający więcej - stracą.

Rząd chce uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na służbę zdrowia.